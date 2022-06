Terzo colpo per il San Severo. E arrivano anche tre conferme

San Severo inarrestabile. Terzo colpo di mercato per i giallogranata del presidente Dino Marino. Dopo i ritorni di Ianniciello in difesa e Leuci tra i pali, arriva un altro elemento di categoria a rinforzare la difesa dei sanseveresi (punto debole della passata stagione con uomini contati). Dall'Altetico Vieste, che rischia seriamente di non iscriversi al prossimo campionato di Eccellenza, arriva Filippo Caruso, difensore classe 1996. Cresciuto nelle giovanili della Cosmano Sport, ha poi proseguito il suo percorso di crescita nella Berretti del Barletta, squadra con cui ha esordito in Coppa Italia Lega Pro. Dalla stagione 2014/2015 al 2019/2020 ha sempre giocato nell'Atletico Vieste. Dopo una breve parentesi a Molfetta, è tornato a Vieste con la cui casacca ha giocato 25 partite e messo a segno quattro gol nella passata stagione.



Intanto il "diesse" Andrea Florio è a lavoro anche per confermare larga parte della rosa di calciatori protagonisti dell'ultimo campionato. Fatta per i rinnovi del portiere Fabrizio Carella, classe 2003, con tredici presenze; l'esperto Fabio Lamatrice a centrocampo, classe 1994, 25 presenze e quattro gol; Aldo Abissinia, esterno offensivo classe 2003 messosi in luce nell'ultimo torneo con quattro reti in 13 apparizioni.Va completandosi anche lo staff che coadiuverà mister Danilo Rufini. E anche in questo caso si registra un ritorno: quello di Marcello Ciofi che sarà il preparatore dei portieri.