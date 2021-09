Terza sconfitta di fila per il Torremaggiore battuto in casa dal Termoli 2016

L'Atletico Torremaggiore perde la terza gara di fila in altrettante partite di campionato. Dopo le sconfitte rimediate con l'Atletico San Pietro in Valle all'esordio tra le mura amiche per 2-1 e domenica scorsa a Ripalimosani per 3-0, oggi è toccato al Termoli 2016 uscire con le braccia al cielo in segno di vittoria dal campo sportivo della città torremaggiorese. I giallorossi si sono imposti per 4-1 passando in vantaggio già dopo un paio di minuti in modo rocambolesco grazie a un rinvio termolese che ha trovato impreparato il portiere rossoblu. Il Termoli successivamente si dimostra abile a sfruttare un altro errore dei padroni di casa passando quasi subito sul 2-0. Nella ripresa i molisani siglano il 3-0 e solo allora il Torremaggiore riesce a reagire con Domenico Di Maggio che accorcia le distanze. La gara si chiude sul 4-1 quando i termolesi mettono a segno il gol del poker su calcio di punizione da una distanza di circa trenta metri

Amareggiato a fine gara mister Luigi Acquafresca: "Abbiamo giocato un primo tempo decisamente sottotono e il Termoli è stato avvantaggiato dal gol messo a segno in apertura di gara. Un po' meglio nella ripresa anche se la reazione che abbiamo avuto è stata caratterizzata dalla molta confusione. Era necessaria maggiore organizzazione", chiosa il tecnico dell'Atletico Torremaggiore.