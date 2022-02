L'Atletico Torremaggiore perde di misura a Termoli. Decisivo Di Benedetto al 43' che sfrutta al meglio gli sviluppi di un corner. "Nel primo tempo siamo entrati in campo più molli e abbiamo rincorso un avversario che comunque non ha creato grossi pericoli - commenta l'allenatore rossoblu, Luigi Acquafresca - Nella ripresa abbiamo giocato decisamente meglio, anche se i padroni di casa hanno preso un palo dopo quattro minuti su punizione. Abbiamo spinto molto alla ricerca del pareggio, ovviamente subendo qualche ripartenza che siamo comunque riusciti a gestire bene. Sono soddisfatto a metà, non dovevamo regalare agli avversari la prima frazione. Tuttavia siamo stati sul pezzo fino alla fine e credo che un pareggio sarebbe stato meritato per noi".