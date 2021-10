Team Orta Nova: vietato sbagliare nel derby contro il Real Siti

Derby decisivo quello di domani tra Real Siti e Team Orta Nova (calcio d’inizio alle 15:30 al “San Rocco” di Stornara, ndr). Il pareggio non servirebbe a nessuna delle due squadre. Perché la sfida tra le due compagini dei Cinque Reali Siti dovrà rilanciare le ambizioni di una delle due formazioni dopo un avvio di stagione stentato. Sia il Real Siti di Pino Lo Polito che l’Orta Nova di Costanzo Palmieri devono colmare la casella delle vittorie in campionato: zero per entrambe finora. Un pareggio e due sconfitte per i biancazzurri, due pareggi e una sconfitta per il Real Siti che però si godono il bomber Thomas Perchaud, autentica nota lieta delle prime uscite stagionali. In settimana l’Orta Nova è corso ai ripari rinforzando il proprio organico con gli innesti di Giovanni Lomuscio, attaccante classe 2001, cresciuto nel Foggia e reduce dalle esperienze con le casacche di Gambatesa, Manfredonia, Venosa, Trinitapoli e Virtus Avellino e del centrocampista Gabriele Roberto, anch’egli del 2001, proveniente dal Manfredonia.

“Ci siamo divertiti a tirare in porta contro il Vigor Trani, sciupando parecchio. Ora dobbiamo centrarla e fare gol”. Un determinato e tranquillo mister Costanzo Palmieri analizza il cammino dell’Orta Nova nelle prime uscite stagionali: “c’è sicuramente il rammarico per la vittoria acquisita e poi buttata via all’esordio contro il San Severo, così come siamo usciti dalla Coppa Italia di Eccellenza pareggiando due volte contro il Canosa. Non bisogna però demoralizzarsi. Ho a disposizione un gruppo di calciatori totalmente nuovo e giovane, al quale si può aggiungere esperienza. Un mese di lavoro svolto finora è stato comunque utile ma plasmare e amalgamare una squadra nuova di zecca richiede del tempo in più. Sicuramente siamo in crescita e le nostre prestazioni migliorano di domenica in domenica. Abbiamo un’identità e i valori emergeranno. Guardare la classifica oggi è prematuro”. Il tecnico foggiano si proietta al derby contro il Real Siti: “sono fiducioso: ci arriviamo con la determinazione giusta per cercare di vincere una gara sicuramente molto sentita”.

Questi i convocati del Team Orta Nova per la gara di domani contro il Real Siti: Capossele, Miranda Pocai, Barbuti, Bruno, Dilillo, Fanelli, Lamacchia, Lombardi, Cormio, Del Fuoco, Di Dedda, Nunziante, Roberto, Valenti, Ventura, Garcia, Gonzales, Lomuscio, Stancanelli, Bentos, Lovasto.