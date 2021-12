Il San Marco ferma l'Orta Nova in trasferta

Termina in parità il derby tra Team Orta Nova e San Marco disputato a San Ferdinando di Puglia. Un gol per tempo con gli ortesi di mister Luigi Agnelli che passano al 25' con Bentos e gli azzurrogranata di mister Marcello Iannacone che rispondono al 63' con Ruggieri. Un punto che indubbiamente risulta più utile ai garganici in ottica salvezza che agli ortesi, i quali non riescono a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa a San Severo (costretto a rinviare il derby con il Manfredonia a causa della positività di un calciatore, ndr). Intanto la società sammarchese ha ufficializzato il ritorno del portiere Nicholas Vitulano, classe 2002, dal Manfredonia.