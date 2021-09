Team Orta Nova pronto per la nuova stagione con un attacco tutto straniero

Ben 14 volti nuovi per la compagine dei Cinque Reali Siti. Il "diesse" Dario Di Giacomo attivissimo sul mercato per consegnare al nuovo allenatore, Costanzo Palmieri, una squadra in grado di ben figurare nel prossimo torneo di Eccellenza. Esordio domenica in Coppa Italia di categoria a Canosa

Il Team Orta Nova farà il suo esordio ufficiale domenica 5 Settembre alle 15:30 in trasferta al “San Sabino” contro il Canosa per il primo turno di andata della Coppa Italia di Eccellenza. La squadra dei 5 Reali Siti si appresta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese.

Attivissimo il “diesse” Dario Di Giacomo che ha messo a disposizione del mister Costanzo Palmieri, ex tecnico delle giovanili del Foggia per molti anni e reduce dall’esperienza ad Apricena nella passata stagione, un organico di tutto rispetto. Confermati Tommaso Capossele tra i pali, Piero Lombardi in difesa, Antonio Di Dedda, Giuseppe Ventura e Mirko Valenti (cresciuto nel Foggia, ndr) a centrocampo con l’esterno Del Armando Del Fuoco, sono arrivati in biancoblu ben 14 volti nuovi.

Un Orta Nova che parlerà straniero, specialmente in attacco, dove si registrano gli arrivi di Sebas Bentos Vasquez, uruguaiano classe 99 cresciuto nel Las Palmas e reduce da una stagione al Mensajero in Spagna; Facundo Gonzales, argentino classe 99, vecchia conoscenza di mister Palmieri che lo ha allenato al Gambatesa, in Eccellenza molisana, dove si laureò bomber con 25 reti; Diego Garcia, portoghese classe 97 cresciuto nel Pacos Ferreira e che ha già avuto modo di giocare in Italia con Akragas in Serie C e Seregno in Serie D. Straniero anche il portiere arrivato dall’Union San Giorgio, Pedro Miranda Pocai, brasiliano con nove presenze, 14 reti subite e due “clean sheet” nell’ultima stagione in Serie D. Alfredo Vega, spagnolo classe 96, cresciuto nell’Espanyol, arriva dall’Union Viera e va a rinforzare il centrocampo ortese.

Nutrita pattuglia di atleti provenienti da Barletta: il centrocampista classe 98 Davide Cormio, i difensori Daniele Fanelli e Michele Dilillo rispettivamente classe duemila e duemiladue, l’esperto Daniele Bruno, classe 91, ex difensore di Campobasso, Fidelis Andria, Nocerina, San Severo e Manfredonia.

L’elenco dei volti nuovi comprende anche due ex prodotti del vivaio del Foggia quali Pietro Rendine, attaccante classe 2001 e Marco Sansone, centrocampista classe 97 lanciato qualche stagione fa da Roberto De Zerbi in Coppa Italia di Serie C. Infine sono arrivati l’esterno Davide Lamacchia classe duemila dal Molfetta, nella passata stagione in Serie D; Dennis Barbuti, classe 2002, altro esterno cresciuto nella Pro Vercelli e reduce da una stagione al Trino in Eccellenza piemontese e Franco Stancanelli, centrocampista classe 99 di origini argentine ed ex di Ragusa e Modica.