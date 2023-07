Successo per la scuola calcio Maroso Candela con l'Udinese Academy

Il settore giovanile è la base per costruire un grande progetto con una visione per il futuro. La Maroso Candela in collaborazione con l'Heraclea ha spostato per il secondo anno di fila il progetto Udinese Academy. L'affiliazione con l'Udinese Calcio sta portando i suoi frutti non solo in termini di numeri, ma sopratutto sulla qualità degli stessi ragazzi. Infatti, molti tesserati sono stati notati da svariati club di Serie A e Serie C. Evidente come il club di Candela del tandem Casillo-Devitto punta alla crescita dei giovani e le parole del tecnico dell'Udinese, mister Luigi Cuomo (ex difensore del Foggia nella prima parte di stagione 2009/2010), lo dimostrano: "Una struttura bellissima (il "Mario Mitola") che ci permette di lavorare bene. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo avuto un incremento del 30%, ma la bella notizia è nel vedere tanti ragazzi provenire da ogni angolo d'Italia". Il summer camp durerà per tutta la settimana con nuove sorprese. Dalla prossima stagione, Heraclea (prima squadra) e Maroso (scuola calcio) saranno un'unica famiglia.