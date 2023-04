Pronta la nuova convenzione per la gestione dello 'Zac': durerà 4 anni

Durerà quattro anni, con eventualità di proroga per ulteriori quattro (“su espressa richiesta dell’Ente), la nuova convenzione per la concessione in gestione e conduzione dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’.

La Commissione Straordinaria, con la delibera n. 45, ha approvato lo schema di convenzione per la concessione dell’impianto, attualmente in concessione al Calcio Foggia 1920 per la stagione in corso come da accordo stipulato lo scorso ottobre, alla cifra di circa 59mila euro (17mila più la spesa per l’impiego di 40 steward per la mancanza della vetrata che separa gli spalti dal terreno di gioco) e il 2% sugli incassi.

Il nuovo affidamento in concessione avverrà a seguito dell’espletamento di una procedura a evidenza pubblica, che sarà presto indetta. Non si conoscono, attualmente, i termini economici della futura convenzione, ma solo quelli temporali del pagamento del canone, da effettuare in rate semestrali anticipate entro la prima decade del semestre. Il canone annuale sarà poi adeguato, a partire dal secondo anno, nella misura del 75% della variazione accertata dall’Istat dell’indice Foi.

La concessionaria si impegna a gestire l’intero impianto ricevuto in concessione occupandosi della manutenzione ordinaria, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché le attività concernenti il funzionamento tecnologico del Complesso sportivo. Resta a carico della concedente (ovvero il Comune) gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti tecnologici, sanitari, elettrici dell'immobile oggetto di concessione.

Il Comune affida alla Concessionaria anche la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica all’interno del complesso sportivo, nonché quella del bar di servizio all’interno dell’impianto. Per quest’ultima, alla Concessionaria è data facoltà di sub-concedere l’attività del punto ristoro a gestori terzi, previa comunicazione al Concedente, “che si riserverà ogni controllo e valutazione l’obbligo della verifica in capo al sub-concedente della sussistenza dei requisiti di cui all’art.100 del Codice Antimafia”.

La sub-concessione è consentita solo per il bar. La concessionaria non potrà cedere ad altri la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Nessun altro soggetto diverso dalla concessionaria potrà utilizzare i locali dello stadio se non previo consenso scritto da parte dell’Amministrazione comunale.