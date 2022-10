Campo dello 'Zac' in condizioni precarie: affidati i lavori di semina

Poco meno di una settimana fa, il tecnico del Crotone Franco Lerda aveva dispensato parole poco amichevoli nei confronti del terreno di gioco dello 'Zac'. Effettivamente, seppur la mediocre prestazione del Crotone si potesse imputare ad altre dinamiche, le condizioni del manto erboso, sin dalla prima gara con il Latina, sono apparse oltremodo precarie. Lo stesso tecnico del Foggia Gallo, alla vigilia del match contro la Juve Stabia, aveva evidenziato il problema, annunciando l'inizio dei lavori di semina. Detto fatto.

I lavori di semina invernale del manto erboso dello stadio Zaccheria cominceranno a breve. Con la Determinazione dirigenziale pubblicata stamani, il Comune di Foggia ha disposto l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla ditta 'Francese Agricoltura srl' con sede a Molfetta. La ditta, contattata attraverso la piattaforma Traspare, ha dato la propria disponibilità trasmettendo un preventivo di spesa pari a 16.300 iva esclusa, ritenuto congruo dal geometra Carmelo Fredella, già responsabile della struttura di viale Ofanto.

L'intervento consisterà nella “bucatura con fori di 2,5 centimetri, fino a una profondita di 25 cm in numero di 60mq effettuato con macchina Vertidrain modello 2.10 trainata da trattrice munita di pneumatici anticostìpamento, concimazione di fondo con concime altamente professionale di qualità da effettuarsi con apposito carrello spandiconcime trainato da trattrice, fornitura e posa in opera di trasemina di semente specifico per la formazione di manti erbosi sportivi, semina a doppio passaggio incrociato con dose di 6 qli dì seme Bottos, la fornitura e posa in opera di sabbia silicia granulometria compresa tra 0,1 - 0,2 adatta per distribuire in top dressing su tutta la superficie del campo, stendimento della sabbia a mezzo di rete keystone e rullatura, passaggio di rete trainata da trattrice munita di pneumatici anti costipamento, finalizzato allo stendimento della sabbia silicea, effettuato sia nel verso lungo che in quello corto del terreno di gioco e successiva rullatura per costipamento delle sementi, intervento di concimazione del tappeto erboso (liquida con detossificanti e attivatori del metabolismo) con fertilizzante liquido specifico per tappeti erbosi, distribuito uniformemente con mezzo meccanico (atomizzatore), trainato da trattrice munita di pneumatici anti costipamento, trattamenti radicali per fortificazione delle radici e rizomi ed intervento di concimazione del tappeto erboso (liquida) con fertilizzante liquido specifico per tappeti erbosi, distribuito uniformemente con mezzo meccanico (atomizzatore), trainato da trattrice munita di pneumatici anti costipamento”.

I lavori, a carico del Comune, prevederanno un importo complessivo di 19.886 euro (ovvero 16.300 euro più 3586 euro di iva) dei quali 8140 euro sul Capitolo 2000000 del Bilancio 2022 e 11.746 euro sul Capitolo 7250/10 del Bilancio 2022.