La gestione dello stadio costerà al Foggia 59mila euro e il 2% sugli incassi

La gestione dello Zaccheria costerà al Foggia poco meno di 60mila euro. Sono i termini della convenzione stipulata dalla società rossonera e il Comune di Foggia, che ha deliberato l'affidamento della gestione dello stadio comunale al club per la stagione attualmente in corso.

L'accordo è giunto in seguito alla manifestazione di interesse pervenuta lo scorso 22 settembre dal Calcio Foggia 1920, cui hanno fatto seguto due incontri in Prefettura. “Il canone annuo dovuto – si legge nella delibera – dalla società Calcio Foggia per la gestione relativa alla stagione 2022/23 è stato quantificato partendo dal canone annuo a base d'asta, di cui alla procedura di gara aperta andata deserta, a cui è stata applicata una riduzione agevolata del 10% e una successiva decurtazione dei costi sopportati dalla Società per 3 partite di campionato già giocate presso lo stadio e del costo relativo alla spesa a carico dell'Ente per l'impiego di 40 steward a partita”.

Alla cifra di 58.800 euro prevista dal canone, andrà però scorporata la spesa necessaria per l'impiego di 40 steward (per tutte le 18 gare) resosi necessario per “superare la criticità della mancanza, attuale, di una vetrata che assicuri le misure stabilite per legge a separazione del terreno di gioco dagli spalti”.

La spesa degli steward sarà a totale carico del Calcio Foggia 1920 fino alla data di completamento dei lavori che renderanno la vetrata rispondente alle norme di legge. Da tale momento, l'aliquota aggiuntiva degli steward sarà dismessa e la concessionaria si impegnerà a versare al concedente la relativa quota parte di spesa risparmiata.

Pertanto, allo stato attuale delle cose, il club rossonero dovrà versare al Comune un importo di 17.040 euro più iva (ovvero il totale del canone di 58.800 meno i 41.760 euro previsti per gli steward).

Come si legge nella convenzione, il corrispettivo andrà versato in due rate, la prima con scadenza il prossimo 31 dicembre e la seconda il 31 marzo 2023. La società è autorizzata a gestire il bar di servizio interno con licenza, ubicato nei locali sottostanti la tribuna centrale, facendosi carico dell'arredamento e delle attrezzature, nonché di eventuali strutture mobili. È concessa anche, ove lo intenda, la sub-concessione a terzi gestori, previa comunicazione al Concedente che si riserva ogni controllo e valutazione. La convenzione prevede anche l'affidamento al Foggia della gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno dell'impianto. Il club beneficerà del totale degli introiti.

Per quel che concerne i ricavi della vendita dei biglietti, il Foggia dovrà versare al concedente la percentuale del 2% degli importi derivanti dalla vendita dei biglietti per ogni singola gara casalinga, al netto dei diritti erariali e sportivi, per le competizioni che si svolgono allo 'Zaccheria'. Il versamento potrà essere effettuato in tre tranche, la prima delle quali il 31 dicembre 2022, la seconda il 31 marzo 2023 e la terza il 30 giugno 2023.

L'accordo garantisce al club rossonero un risparmio sul canone del 28% rispetto a quello previsto nel bando dello scorso 30 giugno, e un maggiore guadagno sugli incassi (nel bando la concessionaria avrebbe dovuto corrispondere il 5% al Comune, ndr), ma risulta vantaggioso anche per l'Ente perché “riduce l'aggravio delle spese di gestione a carico del bilancio comunale, consentendo di attribuire alla società sportiva di disporre dello stadio sopportando le spese di manutenzione ordinaria e tutti gli adempimenti direttamente connessi alla gestione degli eventi sportivi”.