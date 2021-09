Una squadra confermata in blocco e pochi ritocchi: il Lucera proverà a dire la sua in Promozione

Cinque volti nuovi innestati su una rosa collaudata. Confermato mister Fabrizio Di Flumeri così come larga parte dello staff tecnico e dirigenziale. I federiciani hanno battuto 3-2 l'Apricena in trasferta nell'esordio di Coppa Italia di categoria nonostante due calci di rigore falliti nel primo tempo

Conferme in blocco e cinque ritocchi. Il Lucera si appresta ad iniziare il torneo di Promozione domenica alle 15:30 a Spinazzola dopo aver avuto ragione dell’Apricena all’esordio stagionale al “Madre Pietra Stadium”, in Coppa Italia di categoria, per 3-2 nonostante due calci di rigore falliti nel primo tempo e a distanza di pochi minuti da Ricciardi. Un eurogol di Ferrantino, De Rita e ancora Ferrantino nel tabellino dei marcatori dei federiciani.

La compagine del presidente Michele Pietrocola, come detto, si presenta ai nastri di partenza del campionato con un organico e uno staff tecnico collaudati. Lucera, per importanza della città e anche per storia calcistica, merita palcoscenici più consoni al proprio rango. I biancocelesti proveranno a stupire contando sulle conferma di mister Fabrizio Di Flumeri, del “diesse” Eligio Casiere e del direttore generale Pietro Maiellaro, autentico “nome forte” del calcio italiano degli anni Ottanta e Novanta. New entry quelle di Vittorio Mancini, segretario generale, con una lunga militanza nelle ultime stagioni in veste di dirigente accompagnatore e segretario del settore giovanile del Foggia e quella di Francesco Paoletti, responsabile tecnico della comunicazione.

La rosa è stata mantenuta praticamente intatta. Confermati gli uomini più esperti e rappresentativi quali Valerio Curci, classe 84, tra i pali; i difensori Giovanni Clemente classe 90, Mario Pompetti classe 95 e Pietro Di Gioia classe 91; i centrocampisti Mauro De Rita classe 91, Gabriele Pipoli classe 94 e Simone Ricciardi classe 97; l’attaccante Luigi Balletta classe 94. A questi si aggiungono elementi “under” quali i difensori Claudio Gramazio classe 2001, Mario Petito classe 2003 e Simone Carella classe 2002; i centrocampisti Mario Fiore classe 2001, Luigi Graziano classe 2001 e l’attaccante Martino Calò classe 2002. A completare il parco dei giovani ci sono il portiere Raffaele De Troia e l’attaccante Ivan Di Falco.

Cinque i volti nuovi. L’ultimo ad essere stato ufficializzato dalla società lucerina è stato l’argentino Matias Lorenzo Rodriguez, attaccante classe 1998 proveniente dal Castelluccio, formazione di Eccellenza lucana. Dallo Sporting Apricena sono arrivati i difensori Giuseppe Tonti, classe 2002, e Antonio Della Dalia, classe 2003. In mediana è giunto Salvatore Ferrantino, classe 1991, nella passata stagione al Foggia Incedit. Infine Pasquale Carella, classe 2002, attaccante cresciuto nel Foggia.