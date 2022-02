Un tempo per parte ma l'Apricena non blocca la capolista Polimnia

Squadra in casa

Sporting Apricena

Un tempo per parte. Il primo a netta conduzione polignanese che al 45' conduce 3-0. A segno Ievolella e Roncone con una doppietta. Nella ripresa i padroni di casa si destano dal torpore e reagiscono prima con De Bellis al 21' poi con Del Fuoco allo scadere su calcio di rigore. Sicuramente non era questa una delle partite da vincere per marciare verso la salvezza, ma gli apricenesi hanno comunque dimostrato di stare sul pezzo, sia pur solo nella seconda frazione di gara.