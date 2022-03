L'Apricena piega in casa la Nuova Spinazzola

Importante vittoria per lo Sporting Apricena che davanti al proprio pubblico piega di misura il più quotato Spinazzola per 2-1 e guadagna tre punti importanti nella corsa alla salvezza. Gli apricenesi passano al 30' con Fatone ma vengono raggiunti dagli ospiti al 43' con Loconte. Nella ripresa, al 20', Fatone segna la sua personale doppietta e regala la vittoria ai suoi. Adesso l'Apricena è a 17 punti, insieme alla Rutiglianese. Un punto in più del Football Acquaviva penultimo e uno in meno del Capurso che chiude la zona play-out. Il Don Uva Bisceglie è ancora tranquillo a quota 23.