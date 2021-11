L'Apricena vince la sua prima partita in campionato: Fesca Bari battuto 1-0

Un gol di De Bellis al quarto d'ora della ripresa regala la prima vittoria in campionato allo Sporting Apricena di mister Ciro Mennella. Al "Madrepietra" i blugranata centrano un obiettivo fondamentale: battere il fanalino di coda Fesca Bari per scrollarsi finalmente l'ultimo posto in classifica, ora appannaggio dei baresi che restano fermi a due punti mentre gli apricenesi passano a cinque. Una vittoria che arriva all'esito di un periodo sicuramente positivo per lo Sporting, dopo 6 sconfitte consecutive nelle prime 6 partite di campionato con l'aggravante di non riuscire mai ad andare in gol. Nelle ultime cinque partite, invece, due pareggi, due sconfitte e la vittoria odierna. Prestazioni condite da cinque gol.