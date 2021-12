L'Apricena conquista un altro punticino

Il girone di andata dello Sporting Apricena si chiude comunque nel segno della ripresa. Ma serviranno ben altri sfori e rinforzi nel girone di ritorno per centrare l’obiettivo salvezza. Dopo un avvio di stagione disastroso, i blugranata di mister Ciro Mennella, con qualche nuovo elemento in rosa, hanno cominciato a fare qualche risultato. Oggi hanno bloccato l’Arboris Belli al “Madrepietra” sull’uno a uno. Gli ospiti sono passati in vantaggio al quinto minuto con Gjoka. Il solito De Bellis ha riportato il risultato in parità alla mezz’ora.

Una vittoria, tre pareggi, nove sconfitte con il peggior attacco del torneo, appena 6 gol fatti, e 20 subiti. Questi i numeri degli apricenesi al giro di boa.