Torremaggiore sconfitto di misura in trasferta

"Una buona prestazione che però non ci è bastata. L'arbitro ci ha penalizzato negandoci un rigore netto nel primo tempo per un fallo di mano evidente in area e abbiamo anche colto un palo". Così commenta l'allenatore dell'Atletico Torremaggiore, Luigi Acquafresca, commente la sconfitta della propria squadra nella trasferta di Spinete. Nella ripresa i padroni di casa passano in vantaggio sfruttando anche l'uomo in più per via del'espulsione di un torremaggiorese al dodicesimo. A due minuti dal termine lo Spinete fallisce un calcio di rigore ma al 46' riesce a mettere a segno la rete decisiva. I rossoblu restano ultimi in classifica a 13 punti assieme al Donkeys Agnone.