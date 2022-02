Spettacolo a San Marco. Finisce 4-4 contro il Trani

Fuochi d'artificio al "Tonino Parisi" dove il San Marco deve mordersi le mani per non aver battuto il fanalino di coda Trani, avversario evidentemente redivivo dopo la lunga sosta natalizia e Covid, reduce dalla vittoria di domenica scorsa contro l'Orta Nova per 3-1. E sono proprio i tranesi a portarsi in vantaggio al 18' con Diarrassouba. Ci pensano però Ruggieri e Cianci a ristabilire la superiorità degli azzurrogranata, sempre nel primo tempo. Nella ripresa gli ospiti pareggiano con Terrevoli al 14', mentre Bevilacqua e ancora Ruggieri calano il poker per i garganici al 34' e al 47'. Sembra finita e invece il Trani riesce incredibilmente a raddrizzare una partita ormai persa al quarto e al quinto minuto di recupero con Navarra prima e Ferrante poi. Peccato davvero per la squadra di mister Marcello Iannacone che, vincendo, avrebbe sorpassato il Borgorosso Molfetta e avrebbe fatto sentire il fiato sul collo a Real Siti e Canosa.