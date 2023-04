La controreplica di Cavalieri al Calcio Foggia: "Autorizzazione autorizzazione legale non può mai essere verbale"

Arriva una nuova replica del Comune di Troia, in merito alla vicenda relativa all’interruzione della partita di calcio femminile tra Calcio Foggia 1920 U17 e Nitor Brindisi U17, interrotta all’inizio del secondo tempo dal custode dell’impianto a causa della mancata autorizzazione all’utilizzo del campo. Sul caso, nella tarda serata di lunedì scorso, si era pronunciata anche la società rossonera, che accusava l’Amministrazione di aver cagionato un “grave danno d’immagine” al club, in ragione del quale, al termine della stagione, il rapporto di collaborazione sarà interrotto.

Nella nota, il Foggia sosteneva di “aver comunicato in tempi debiti” al tramite dell’Asd Troia la richiesta di disponibilità dell’impianto per gli incontri di Under 15 e under 17 femminile ricevendo una autorizzazione verbale. Ma sul punto, il sindaco Cavalieri fa delle precisazioni, partendo dall’affidamento attraverso delibera di Giunta del 30 settembre 2021 del campo sportivo ‘Michele D’Achille’ alla Asd Troia Sport, per la durata di due anni.

“Nella convezione tra Comune di Troia e Asd Troia Sport sono stabilite finalità e criteri di utilizzo del campo. La finalità è la promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità; i criteri prevedono l’utilizzo prioritario del campo per l’Amministrazione Comunale, le scuole, i campionati federali, le attività per disabili, le attività corsistica per ragazzi, adulti e anziani, le associazioni locali. Tutte le attività, sportive, agonistiche e non, seguono un preciso calendario e sono vincolate ad autorizzazioni, sotto la supervisione e il controllo del Comune di Troia”.

Come precisa la nota del primo cittadino, “la convenzione tra Comune di Troia, Calcio Foggia 1920 e ASD Troia Sport per l’utilizzo dello stadio comunale “Michele D’Achille” per la stagione calcistica 2022/2023, non è mai stata firmata, pur prevista da delibera di Giunta e predisposta. Per dare continuità all’attività sportiva del Calcio Foggia 1920, il sindaco, il 27-07-2022, ha rilasciato tre nullaosta per lo svolgimento delle gare del campionato nazionale UNDER 15-16-17 ai sensi dell’art. 69 del NOIF della FIGC”.

Orbene, i tre nullaosta si riferiscono alle sole gare di under 15-16-17 maschile, non femminile. Per cui, la gara ‘incriminata’ del 16 aprile scorso non era autorizzata, in quanto non rientrava tra i nullaosta firmati dal sindaco a inizio stagione, né godeva dell’autorizzazione della Asd Troia Sport in quanto concessionaria della struttura: “La gara che si stava disputando, infatti, rientrava nel Campionato Femminile under 17”, si legge ancora nella nota.

Dunque, il Calcio Foggia 1920 non possedeva l’autorizzazione per accedere al campo e svolgere la gara di domenica e neppure quella andata in scena (senza interruzioni) del giorno prima, tra la formazione under 15 femminile e Phoenix Trani.

Le precisazioni di Cavalieri si spostano poi sulla autorizzazione verbale che il club rossonero sostiene di aver ricevuto: “Nel comunicato diffuso dalla società Calcio Foggia 1920 si legge «…personale della segreteria del settore giovanile ha comunicato nei tempi debiti al tramite dell’Asd Troia Sport (custode dell’impianto) la richiesta di disponibilità dell’impianto per gli incontri dell’Under 15 e dell’Under 17 e ricevendone l’autorizzazione verbale, prova ne è la disputa della gara di campionato della compagine femminile Under 15 contro le pari età della Phoenix Trani il giorno precedente (sabato 15 aprile alle 18) e dell’inizio della gara imputata iniziata domenica 16 aprile 2023 alle 11 contro le pari età della Nitor Brindisi, bloccata e sospesa per volere imperativo del sindaco del Comune di Troia al 15’ minuto del secondo tempo». Un’affermazione che ha dell’incredibile perché un’autorizzazione legale non può mai essere “verbale” né la comunicazione per l’utilizzo di una struttura pubblica può avvenire ricorrendo ad un “tramite”. Una prova ulteriore che la società calcistica, pur avendo disputato la partita del 15 aprile, non fosse in possesso di legittima autorizzazione”, evidenzia il sindaco.

Il focus si sposta poi sulle documentazioni allegate al comunicato diramato dal club rossonero: “Tra questi un’istanza di ordine pubblico al Comando dei Vigili Urbani di Troia inviata, con posta elettronica, il 15 aprile alle ore 10.40 per le gare che si sarebbero dovute svolgere una nel pomeriggio dello stesso giorno di invio dell’istanza, l’altra la mattina del giorno successivo. Ma la richiesta era stata inoltrata nella stessa giornata della prima gara che cadeva di sabato, giorno di chiusura degli uffici comunali”.

E sulla copia dei bonifici, Cavaliere precisa: “Si riferiscono alle mensilità di gennaio-febbraio-marzo 2023, e non ad aprile come riportato nel comunicato, ma soprattutto nella causale è indicato “pagamento settore giovanile”. Tali pagamenti fanno riferimento all’utilizzo della struttura da parte del settore giovanile maschile che regolarmente svolge allenamenti e gare (autorizzate con nullaosta). Calcio Foggia 1920, dunque, ha effettuato bonifici per il solo settore giovanile maschile, ma non per il settore femminile per il quale non era in possesso di alcuna autorizzazione legale”.

“La partita del 16 aprile non era autorizzata, e tanto l’Asd Troia Sport quanto il Comune di Troia ne sono venuti a conoscenza solo dopo il calcio d’inizio. L’intervento per la sospensione della gara è stato l’atto di riconoscimento di una responsabilità”, puntualizza ancora.

A corredo, c’è anche un carteggio che conferma le richieste di autorizzazione (andate a buon fine) formulate dal Foggia alla Asd Troia Sport nei mesi precendenti riguardanti due gare del settore giovanile femminile in programma lo scorso 1° novembre: “Per quelle partite, serenamente disputate, Calcio Foggia 1920, ad oggi non ha ancora versato la somma di 180.00 euro (90.00 euro a gara). È difficile capire – aggiunge Cavalieri – quali logiche sottendano ad un diverso comportamento da parte del Calcio Foggia 1920 nel richiedere le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle gare: formale e legale prima (seppur non pagato) e “verbale e con tramite” poi. Così come è difficile capire la logica che sottende a diverse modalità di gestire due settori, femminile e maschile, che fanno capo al calcio giovanile”.

Il primo cittadino destina la chiosa all’utilizzo degli spogliatoi: “Nessuno ha vietato alle atlete di utilizzare gli spogliatoi per le docce. Non rientra nei costumi della civilissima e generosa comunità troiana negare un servizio, seppur non pagato. Il Comune di Troia, in quanto proprietario del campo sportivo, si riserva la facoltà di decidere se continuare ad ospitare la stagione calcistica del settore giovanile maschile del Calcio Foggia 1920”.