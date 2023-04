Sorpresa in Terza Categoria: giocatore-presidente in campo a 72 anni

Una sorta di 'regalo anticipato' per la festa promozione, che ha fatto presto il giro del web. Per il Soccer Stornara, infatti, la certezza aritmetica della vittoria del campionato è distante soltanto un punto, dopo la vittoria per 5-2 nella gara casalinga contro l'Ascoli Satriano.

Ma quella che, in apparenza, è stata una normale gara di terza categoria, è riuscita a ritagliarsi un pezzo di notorietà grazie a una sostituzione. È il 26' del secondo tempo, quando dalla panchina si alza un giocatore. Il numero 51 stampato sul retro della sua maglia è frutto di una scelta ben precisa, perché richiama l'anno di nascita dell'atleta.

Non è un errore, sono 72 anni. Il giocatore dello Stornara subentrante è infatti Sebastiano Posillipo, 72enne presidente del club dei Cinque Reali Siti. Posillipo si sistema in attacco mostrando anche una ottima condizione atletica e buona corsa, in barba al numero considerevole di anni che lo separano dagli altri 21 giocatori in campo. Il tutto tra i cori dei tifosi presenti. Un momento di gioia per il presidente, con un passato da calciatore, che desiderava festeggiare la grande stagione della sua squadra riassaporando il contatto dei tacchetti con il terreno di gioco.