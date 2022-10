Sì, è sempre più il Foggia di Gallo

Serie C Girone C

Mister Gallo l tecnico ha pronunciato una frase insindacabile: "È sempre più la mia squadra". Perché il Foggia visto ieri a Viterbo ha dato (nuovamente) le risposte che il mister chiede quotidianamente. Una squadra brava ad affrontare con il piglio giusto e l?attitudine tattica appropriata le varie fasi di gioco. Anche al ?Rocchi? sono andate in scena due partite. Un primo tempo poco spettacolare, per i pochi spazi disponibili, e una ripresa ricca di emozioni, nella quale i rossoneri sono partiti subito a mille, spinti da un cambio di marcia mentale oltre che tecnico-tattico. E su questo ultimo aspetto ci sono anche le mosse del mister da evidenziare. L?innesto di Peralta ha dato quella imprevedibilità nella trequarti per mettere a disagio le certezze difensive della squadra di Filippi. La risposta dell?italoargentino è arrivata quasi subito, come si evince dall?azione dell?1-0. Ma ancora di più si è vista nella lettura delle situazioni difensive. Lo spirito di adattamento a qualcosa di nuovo, la condizione essenziale per poter far parte di questo progetto. ?Sono io che scelgo, i giocatori devono accettarlo e mettersi nelle condizioni di farsi scegliere?, aveva dichiarato alla vigilia. La prestazione di Peralta richiama il principio di Gallo. Poi c?è tutto il resto, una squadra che nel secondo tempo è andata a prendersi la vittoria con la fame che prima non possedeva. E pazienza se il punteggio in sé non ha legittimato la superiorità dei satanelli. Sullo scarso cinismo palesato dopo il 2-1 ci si può lavorare. La storia dice che ora il Foggia è a un passo dalla zona playoff, addirittura a tre lunghezze dalla sorpresa Giugliano, quarto in una classifica che definire corta è un puro eufemismo. Alzi la mano chi avrebbe pensato a una risalita del genere dopo il k.o. di Pagani. Siete in pochi.

Le pagelle

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli 8; Marenco 6 Ricci 5,5 Monteagudo 5,5; Nesta 5,5 (12?st Pavlev 6) Mungo 6 (41?st Di Cairano s.v.) Megelaitis 6 Mbaye 5 (12?st Andreis 5,5) Rodio 5,5 (35?st D?Uffizi s.v.); Marotta 6,5 Polidori 5,5. A disposizione: Bisogno, Sorrini, Santoni, Semenzato, Riggio, Manarelli, Aromatario, Simonelli. Allenatore: Filippi 5,5

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Sciacca 5,5 Di Pasquale 6,5 Rizzo 6; Garattoni 7 Frigerio 6,5 Petermann 6,5 Di Noia 5 (1?st Peralta 7) Costa 6; Tonin 5 (22?st Ogunseye 6) Vuthaj 5. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer. Allenatore: Gallo 7

Arbitro: Maggio di Lodi 6

Assistenti: Monaco di Termoli 6 ? Collu di Oristano 6,5

Nobile 6,5 ? Ordinaria amministrazione fino all?infido diagonale di Polidori al quale si oppone in stile portiere di hockey. Come i portieri delle grandi squadre, viene sollecitato poco, ma è sempre sul pezzo.

Sciacca 5,5 ? Dalle sue parti orbita spesso Marotta, che lo pungola in fase di costruzione. Le incertezze e gli errori sono troppo frequenti. Gli imbarazzi diminuiscono nella ripresa.

Di Pasquale 6,5 ? Voto edulcorato dal gol. Il suo è un impiego last minute, dato il forfait di Malomo. Qualche difetto nelle uscite dal basso. Nella tonnara di passaggi sballati e rimpalli fortuiti che origina il gol di Marotta, ci capisce poco anche lui. Poi arriva la redenzione con il gol che vale la prima vittoria in trasferta.

Rizzo 6 ? Attore non protagonista nell?azione dell?1-1. Per il resto gioca una gara più di posizione che di proposizione.

Garattoni 7 ? Il gol è tanta roba, gesto che combina acrobazia, tecnica ed efficacia. Spinge più nella ripresa, quando il Foggia prende campo e consapevolezza di poter vincere.

Frigerio 6,5 ? Timido per un tempo nel quale fa più il mediano che la mezzala. Nella ripresa attacca lo spazio con frequenza e qualità. Gli manca la lucidità sotto porta, step da raggiungere per diventare un interno completo e moderno.

Petermann 6,5 ? Ha il piede caldo e ben calibrato. Sulla sua strada si ritrova un gattone di 39 anni tanto forte quanto poco simpatico negli atteggiamenti, che decide di negargli ogni tipo di gioia. Sempre nel vivo del gioco, non è un caso se il Foggia salga di ritmo quando è lui ad alzare i giri del motore.

Di Noia 5 ? Fuori dal gioco. Non uno spunto (a parte una sponda che per poco non , né una giocata difensiva degna di essere annotata. La sua partita dura un tempo anche per problemi fisici, ma la sensazione è che non sarebbe andata oltre l'ora di gioco (1?st Peralta 7 ? Il jolly che Gallo pesca dal mazzo per destrutturare la difesa della Viterbese. Deliziosa la giocata che ispira il gol di Garattoni, ma ancora di più è da elogiare la predisposizione al lavoro difensivo. Segno che il messaggio di Gallo è stato recepito. Chissà che per lui non sia l?inizio di un nuovo campionato).

Costa 6 ? Protagonista sventurato nell?azione del pari, controlla male un pallone ? anche per un po? di malasorte ? che diventa assist per Mungo. Spinge molto, come sempre, anche se i suggerimenti non sono a livello delle gare precedenti. Sui piazzati, però, resta sempre un fattore.

Tonin 5 ? Tanta corsa e sacrificio, ma concretezza zero. Paga la scarsa produttività offensiva del Foggia nel primo tempo, ma fa poco anche nella ripresa quando la squadra sale di livello. Chance sciupata (22?st Ogunseye 6 ? Dominante sul cross di Frigerio, ma Fumagalli è in quelle giornate lì. Sarà pure meno ?profondo? di Tonin, ma con lui in campo l?attacco guadagna peso specifico e pericolosità).

Vuthaj 5 ? Voto persino indulgente, perché certe palle gol un attaccante d?area come lui non si possono sbagliare ripetutamente. Fortuna che nel primo caso Di Pasquale sia ben appostato. Le altre due (soprattutto la seconda) rasentano il delittuoso.

Gallo 7 ? La sua squadra vince e convince, e sul piano della produzione offensiva comincia anche a far vedere qualcosa di meglio. Legge benissimo la partita, scegliendo Peralta che ripaga alla grande. Sì, è sempre più il suo Foggia.