Serie C: ecco il tabellone completo dei movimenti di mercato dei prossimi avversari del Foggia

Avellino e Catanzaro squadre da battere. Il Bari risorge nell'ultimo giorno di trattative e il Palermo è pronto a insidiare le "regine" del girone. I rossoneri di Canonico, Pavone e Zeman confezionano un'ottima squadra. Nutrito il gruppo delle "outsider" così come non poche le compagini che avrebbero potuto fare qualcosa in più. Incognita Catania con molte zavorre contrattuali di cui liberarsi e troppe scommesse tra i volti nuovi

Avellino e Catanzaro squadre da battere con Bari (redivivo nell’ultimo giorno di mercato, ndr) e Palermo subito dietro. Questo ciò che emerge all’esito del calciomercato estivo conclusosi ieri a Milano. Ovviamente sarà ancora possibile tesserare calciatori svincolati ma, in generale, tutte le compagini del girone C di Serie C sembrano avere organici al completo. Non sarà un campionato facile, la prima giornata ha fatto segnare tante X in schedina, e non sono poche le cosiddette “outsider” pronte a piazzarsi nelle zone alte della classifica. Del resto c’è posto per molti nella griglia play-off. Il Foggia di Zeman e Pavone fa sicuramente parte del novero di formazioni che avranno lo sguardo rivolto all’insù, verso il “paradiso”. Il colpo Di Grazia in attacco nelle ultime ore di mercato e il rinnovo di Curcio rappresentano il chiaro intento di non lasciare nulla al caso né di intentato. Non era facile per i rossoneri di patron Canonico muoversi bene sul mercato estivo, zavorrati da molti contratti biennali ereditati dalla passata gestione. Eppure il boemo ha potuto contare su una squadra pressoché completa fin dal ritiro in Val d’Aosta. Il giudizio, quindi, non può che essere positivo circa i numerosi volti nuovi, in larga parte di proprietà, portati nel capoluogo dauno da Peppino Pavone.

Juve Stabia, Fidelis Andria, Monopoli, Monterosi, Paganese, Potenza, Turris, Vibonese e Virtus Francavilla si sono mosse tutto sommato bene sul mercato e si collocano nella “terra di mezzo” tra l’obiettivo salvezza e l’ambizione play-off. Picerno, Campobasso, Latina, Taranto e Messina (decisamente “straniero”, ndr), invece, rappresentano delle incognite, per motivi diversi e tipologie di movimenti di mercato diverse tra loro. Il Catania, infine, è apparso decisamente in affanno con ben pochi arrivi di categoria, troppe incognite e un monte ingaggi di calciatori compassati pesante da smaltire.

Di seguito tutti i movimenti di mercato delle squadre del girone C di Serie C. Per ciascun calciatore, tra parentesi, ruolo, anno di nascita e provenienza. I movimenti di mercato si intendono come passaggi “da casacca a casacca”.

AVELLINO – Allenatore: Piero Braglia (confermato)

Arrivi: A.Pizzella (por, 01, Folgore Caratese); D.Bove (dif, 98, Novara); D.Mignanelli (dif, 93, Modena); A.Sbraga (dif, 92, Arezzo); G.Scognamiglio (dif, 87, Pescara); A.Di Gaudio (cen, 89, Chievo Verona); A.Mastalli (cen, 96, Juve Stabia); A.Matera (cen, 96, Cavese); L.Gagliano (att, 00, Olbia); M.Kanoute (att, 93, Palermo); A.Messina (att, 00, Real Aversa); C.Micovschi (att, 99, Reggina); V.Plescia (att, 98, Vibonese)

Partenze: R.Leoni (por, 98); J.Baraye (dif, 97, Monopoli); J.Illanes (dif, 97, Pescara); G.Laezza (dif, 93, Reggiana) M.Miceli (dif, 91, Virtus Francavilla); G.Rocchi (dif, 96, Monterosi); A.Errico (cen, 99, Viterbese); M.Silvestri (cen, 99); E.Adamo (att, 98, Monterosi); G.Bernardotto (att, 97, Teramo); G.Fella (att, 93, Palermo); E.Santaniello (att, 90, Turris)

AZ PICERNO – Allenatore: Antonio Palo (confermato)

Arrivi: M.Albertazzi (por, 97, Virtus Entella); A.Viscovo (por, 99, Fano); E.Alcides (dif, 02, Spal); C.De Franco (dif, 88, Cavese); M.Ferrani (dif, 87, Vis Pesaro); R.Garcia (dif, 95, Lavello); G.Pagliai (dif, 02, Casarano); C.Setola (dif, 99, Giugliano); E.Vanacore (dif, 99, Ravenna); R.De Ciancio (cen, 95, Sambenedettese); A.De Cristofaro (cen, 00, Audace Cerignola); S.Micillo (cen, 00, Giugliano); A.Viviani (cen, 02, Bologna); G.Carrà (att, 02, Spal); F.Gerardi (att, 87, Cavese); Reginaldo (att, 83, Catania); P.Terranova (att, 94, Dattilo); F.Vivacqua (att, 94, Cavese)

Partenze: A.Giuliani (por, 01, Team Altamura); F.Siani (por, 02, Unipomezia); A.Caiazza (dif, 99, Folgore Caratese); P.Dametto (dif, 93, Torres); D.Girasole (dif, 00, Foggia); G.Ligorio (dif, 93); D.Nossa (dif, 85); D.Togora (dif, 02, Team Altamura); A.Carnevale (cen, 00); T.Kosovan (cen, 95, Cavese); S.Oyewale (cen, 00, Giugliano); G.Origlia (cen, 99); A.Zito (cen, 86, Paganese); P.Iadaresta (att, 86); C.Koné (att, 01, Cavese); A.Santarcangelo (att, 03, Casarano)

BARI – Allenatore: Michele Mignani (nuovo)

Arrivi: E.Polverino (por, 97 Santa Maria Cilento); F.Belli (dif, 94, Pisa); A.Mazzotta (dif, 89, Crotone); G.Ricci (dif, 96, Venezia); E.Terranova (dif, 87, Cremonese); A.D’Errico (cen, 92, Monza); A.Mallamo (cen, 99, Pordenone); M.Scavone (cen, 87, Pordenone); R.Botta (att, 90, Sambenedettese); W.Cheddira (att, 98, Mantova); D.Paponi (att, 88, Padova); S.Simeri (att, 93, Reggina)

Partenze: G.Fiory (por, 90); D.Marfella (por, 99, Napoli); M.Ciofani (dif, 88, Modena); B.Manè (dif, 03, Napoli); A.Minelli (dif, 99); M.Perrotta (dif, 94, Palermo); A.Sabbione (dif, 91, Pordenone); D.Sarzi Puttini (dif, 96, Messina); G.Rolando (cen, 95, Catanzaro); L.Candellone (att, 97, Sudtirol); P.Cianci (att, 96, Catanzaro); E.D’Ursi (att, 95, Pescara); G.Mercurio (att, 03, Napoli)

CAMPOBASSO – Allenatore: Mirko Cudini (confermato)

Arrivi: S.Coco (por, 03, Pro Sesto); E.Zamarion (por, 00, Gubbio); F.Pace (dif, 99, Cynthialbalonga); K.Magri (dif, 95, Matelica); F.Giunta (cen, 99, Lavello); F.Nacci (cen, 98, Portici); D.Di Francesco (att, 01, Teramo); M.Emmausso (att, 97, Lecco); M.Liguori (att, 99, Recanatese); G.Parigi (att, 96, Vibonese)

Partenze: A.Oliva (por, 00, Castelfidardo); D.Piga (por, 02); A.Capuozzo (dif, 01, Brindisi); L.Brenci (cen, 94, Pianese); S.Di Maio (cen, 01, Gambatesa); A.Persia (cen, 98); S.Caricati (att, 02); P.Cogliati (att, 92, Sangiuliano); S.Di Domenicantonio (att, 97, San Giorgio); V.Esposito (att, 88); D.Fruscella (att, 03); A.Zammarchi (att, 00, Tolentino)

CATANIA – Allenatore: Francesco Baldini (confermato)

Arrivi: A.Sala (por, 93, Arezzo); G.Stancampiano (por, 87, Livorno); J.Cruz Monteagudo (dif, 95, Nueva Chicago); L.Ercolani (dif, 99, Carpi); K.Biondi (cen, 99, Pordenone); R.Cataldi (cen, 01, Napoli); J.Greco (cen, 01, Torino); A.Provenzano (cen, 91, Imolese); G.Bianco (att, 02, Fc Messina); T.Ceccarelli (att, 92, Feralpisalò); F.Estrella Galeazzi (att, 01, Genoa); L.Moro (att, 01, Padova); S.Russini (att, 96, Cesena); L.Sipos (att, 01, Istra)

Partenze: A.Confente (por, 98, Vicenza); M.Martinez (por, 95, Triestina); A.Santurro (por, 92); S.Sales (dif, 88, Team Altamura); T.Silvestri (dif, 91, Modena); D.Tonucci (dif, 88, Juve Stabia); J.Dall’Oglio (cen, 92, Palermo); N.Welbeck (cen, 94, Catanzaro); M.Di Piazza (att, 88, Fidelis Andria); F.Golfo (att, 94, Vibonese); K.Manneh (att, 98, Perugia); Reginaldo (att, 83, Az Picerno); M.Sarao (att, 89, Gubbio); M.Volpe (att, 97, Viterbese); A.Vrikkis (att, 01, Manzanese)

CATANZARO – Allenatore: Antonio Calabro (confermato)

Arrivi: A.Romagnoli (por, 98, Spartak Mosca 2); S.De Santis (dif, 93, Matelica); I.Monterisi (dif, 01, Lecce); A.Tentardini (dif, 96, Teramo); E.Bearzotti (cen, 96, Modena); F.Bombagi (cen, 89, Teramo); A.Cinelli (cen, 89, Vicenza); P.Ortisi (cen, 02, Lecce); G.Rolando (cen, 95, Bari); J.Vandeputte (cen, 96, Vicenza); N.Welbeck (cen, 94, Catania); P.Cianci (att, 96, Bari); F.Vazquez (att, 93, Virtus Francavilla)

Partenze: R.Di Gennaro (por, 93, Pescara); R.Mittica (por, 98); S.Contessa (dif, 90, Reggiana); D.Garufo (dif, 87); R.Pierno (dif, 01, Virtus Francavilla); D.Riccardi (dif, 96, Taranto); L.Baldassin (cen, 94, Renate); F.Corapi (cen, 85); S.Parlati (cen, 97, Monterosi); G.Casoli (att, 88, Fidelis Andria); A.Di Massimo (att, 96, Triestina); F.Evacuo (att, 82); P.Grillo (att, 97, Vibonese); Jefferson (att, 88, Latina); S.Molinaro (att, 98, Team Altamura)

FIDELIS ANDRIA – Allenatore: Luigi Panarelli (confermato)

Arrivi: A.Dini (por, 96, Padova); F.Vandelli (por, 00, Muravera); M.De Marino (dif, 00, Bisceglie); L.Nunzella (dif, 92, Virtus Francavilla); S.Sabatino (dif, 88, Messina); A.Bonavolontà (cen, 00, Paganese); A.Bordin (cen, 98, Casertana); G.Di Noia (cen, 94, Perugia); D.Gaeta (cen, 99, Paganese); T.Alberti (att, 98, Matelica); N.Bubas (att, 89, Cavese); G.Casoli (att, 88, Catanzaro); M.Di Piazza (att, 88, Catania); C.Favetta (att, 94, Casarano); S.Spano (att, 94, Team Altamura); G.Tulli (att, 87, Feralpisalò)

Partenze: D.Anatrella (por, 01, Cavese); F.Petrarca (por, 01, Nardò); F.Stasi (por, 01); D.Paparusso (dif, 93, Lornano); S.Tutino (dif, 02, Sersale); C.Clemente (cen, 98, Team Altamura); S.Manzo (cen, 90, Bitonto); A.Marino (cen, 00); G.Monaco (cen, 96, Team Altamura); T.Prinari (cen, 95, Casarano); P.Acosta (att, 90, L’Aquila); F.Cerone (att, 85, Giugliano); S.Figliolia (att, 93, Nola); C.Mariano (att, 00, Nardò); C.Minacori (att, 00); M.Scaringella (att, 95, Giugliano)

FOGGIA – Allenatore: Zdenek Zeman (nuovo)

Arrivi: F.Alastra (por, 97, Pescara); D.Dalmasso (por, 00, L’Aquila); G.Volpe (por, 96, Cremonese); D.Di Pasquale (dif, 96, Sambenedettese); A.Garattoni (dif, 98, Juve Stabia); D.Girasole (dif, 00, Az Picerno); T.Markic (dif, 90, Viterbese); P.Martino (dif, 97, Clodiense); M.Nicoletti (dif, 98, Monopoli); G.Sciacca (dif, 96, Vibonese); M.Ballarini (cen, 01, Piacenza); A.Gallo (cen, 97, Real Aversa); S.Maselli (cen, 01, Lecce); D.Petermann (cen, 94, Cesena); A.Rizzo Pinna (cen, 00, Vis Artena); F.Tuzzo (cen, 01, Chievo Verona); A.Di Grazia (att, 96, Pescara); A.Ferrante (att, 95, Ternana); O.Merkaj (att, 97, Bra); D.Merola (att, 00, Grosseto), V.Vigolo (att, 01, San Luca)

Partenze: D.Di Stasio (por, 01); E.Fumagalli (por, 82, Seregno); L.Jorio (por, 00); C.Anelli (dif, 89, Seregno); V.Cardamone (dif, 99); L.Del Prete (dif, 86); G.Galeotafiore (dif, 00, Seregno); F.Gavazzi (dif, 88, Vis Pesaro); G.Germinio (dif, 98); S.Kalombo (dif, 95); A.Tomassini (dif, 00); R.Aramini (cen, 00); M.Di Masi (cen, 00); M.Iurato (cen, 00, Seregno); P.Moreschini (cen, 01); B.Morrone (cen, 00, Monopoli); S.Raggio Garibaldi (cen, 89, Seregno); C.Said (cen, 97, Chiasso); S.Salvi (cen, 87, Legnago); G.Vitale (cen, 01, Seregno); I.Balde (att, 99, Messina); F.D’Andrea (att, 98, Seregno); S.Dell’Agnello (att, 92, Grosseto); E.Dema (att, 01); R.Nivokazi (att, 00, Chiasso)

JUVE STABIA – Allenatore: Walter Novellino (nuovo)

Arrivi: G.Pozzer (por, 01, Lucchese); E.Sarri (por, 99, Pontedera); D.Cinaglia (dif, 94, Gubbio); F.Donati (dif, 01, Empoli); G.Todisco (dif, 02, Torino); D.Tonucci (dif, 88, Catania); D.Altobelli (cen, 93, Arezzo); G.Davì (cen, 90, Modena); N.Schiavi (cen, 95, Novara); N.Squizzato (cen, 02, Inter); A.Bentivegna (att, 96, Imolese); V.Della Pietra (att, 02, Genoa); U.Eusepi (att, 89, Alessandria); V.Gomez (att, 94, Formia); M.Lipari (att, 02, Empoli); G.Panico (att, 97, Novara); M.Stoppa (att, 00, Pistoiese)

Partenze: A.Farroni (por, 97, Vis Pesaro); E.Elizalde (dif, 00, Penarol); A.Garattoni (dif, 98, Foggia); D.Lia (dif, 97, Imolese); E.Mulè (dif, 99, Cesena); A.Bovo (cen, 86); T.Fantacci (cen, 97, Gubbio); E.Iannoni (cen, 01, Ancona-Matelica); A.Mastalli (cen, 96, Avellino); A.Oliva (cen, 02, Foligno); S.Suciu (cen, 90, Chindia); A.Vallocchia (cen, 97, Cosenza); G.Borrelli (att, 00, Monopoli); I.Cernigoi (att, 95, Seregno); A.Marotta (att, 86, Modena); F.Orlando (att, 96, Alessandria); F.Ripa (att, 85, Castelnuovo)

LATINA – Allenatore: Daniele Di Donato (nuovo)

Arrivi: M.Cardinali (por, 01, Matelica); A.Celli (dif, 97, Virtus Francavilla); E.De Santis (dif, 97, Viterbese); E.Ercolano (dif, 02, Sampdoria); G.Nicolao (dif, 94, Nardò); S.Amadio (cen, 89, Fano); L.Di Livio (cen, 97, Potenza); A.Marcucci (cen, 99, Virtus Entella); E.Spinozzi (cen, 98, Pistoiese); A.Tessitore (cen, 99, Vis Pesaro); C.Carletti (att, 96, Arezzo); Jefferson (att, 88, Catanzaro); F.Mascia (att, 02, Torres); L.Rosseti (att, 94, Como); A.Rossi (att, 01, Arzachena); A.Zini (att, 98, Pianese)

Partenze: E.Allegra (dif, 94, Cynthialbalonga); A.Di Emma (dif, 89, Cynthialbalonga); L.Orlando (dif, 97, Castelnuovo); F.Bardini (cen, 00, Pro Livorno); F.Sevieri (cen, 91, Cynthialbalonga); F.Pompei (cen, 87, Cynthialbalonga); J.Alessandro (att, 87, Vastese); A.Calabrese (att, 96, Clodiense); G.Calagna (att, 01); C.Corsetti (att, 86, Trastevere); L.Di Renzo (att, 90, Varese); S.Sarritzu (att, 92, Flaminia); E.Tortolano (att, 90, Cynthialbalonga)

MESSINA – Allenatore: Salvatore Sullo (nuovo)

Arrivi: A.Fusco (por, 00, Gladiator); M.Lewandowski (por, 96, Teramo); L.Carillo (dif, 96, Casertana); M.Celic (dif, 96, Varazdin); N.Fantoni (dif, 02, Vicenza); T.Goncalves (dif, 00, Real Valladolid B); B.Mikulic (dif, 97, Hajduk Spalato II); G.Morelli (dif, 96, Sudtirol); G.Rondinella (dif, 01, Pistoiese); D.Sarzi Puttini (dif, 96, Bari); F.Damian (cen, 96, Ternana); L.Fofana (cen, 98, Carpi); A.Konate (cen, 99, Perugia); I.Marginean (cen, 01, Sassuolo); M.Matese (cen, 01, Casertana); D.Milinkovic (cen, 94, Vancouver); L.Simonetti (cen, 96, Pistoiese); A.Adorante (att, 00, Virtus Francavilla); I.Balde (att, 99, Foggia); T.Busatto (att, 02, Vicenza); G.Distefano (att, 00, Paternò); R.Russo (att, 99, Grosseto); A.Vukusic (att, 91, Fcsb)

Partenze: L.Caruso (por, 99, Paganese); A.Lai (por, 00); M.Bellopede (dif, 99); A.Boskovic (dif, 96); B.Cascione (dif, 00); P.Giofrè (dif, 01, Turris); A.Izzo (dif, 02); P.Lomasto (dif, 90, Arezzo); S.Sabatino (dif, 88, Fidelis Andria); D.Aliperta (cen, 90, Arezzo); C.Cretella (cen, 02, Paganese); C.Crisci (cen, 02, Bisceglie); A.Cristiani (cen, 89); N.Garofalo (cen, 01); G.Lavrendi (cen, 86): L.Mazzone (cen, 01); G.Polichetti (cen, 02, Francavilla); Y.Saindou (cen, 01); R.Vacca (cen, 91); S.Addessi (att, 95); P.Arcidiacono (att, 88, Giarre); M.Bollino (att, 94, Audace Cerignola); E.Cunzi (att, 84); C.Foggia (att, 91, Arezzo); S.Manfrellotti (att, 94, Portici); F.Oggiano (att, 87, Gelbison)

MONOPOLI – Allenatore: Alberto Colombo (nuovo)

Arrivi: D.Campisi (por, 03, Salernitana); M.Guido (por, 01, Casarano); L.Loria (por, 99, Pisa); J.Baraye (dif, 97, Avellino); I.De Santis (dif, 97, Modena); M.Novella (dif, 01, Lazio); F.Romano (dif, 02, Napoli); A.Bussaglia (cen, 97, Livorno); Z.Hamlili (cen, 91, Gubbio); C.Langella (cen, 00, Renate); A.Milani (cen, 02, Fiorentina); B.Morrone (cen, 00, Foggia); G.Borrelli (att, 00, Juve Stabia); M.D’Agostino (att, 00, Ascoli); F.Grandolfo (att, 92, Legnago); M.Nocciolini (att, 89, Renate); L.Stancarone (att, 01, Gelbison)

Partenze: P.Menegatti (por, 92); G.Satalino (por, 99); R.Taliento (por, 99); M.Liviero (dif, 93, Imolese); M.Nicoletti (dif, 98, Foggia); L.Vignati (dif, 00); E.Zambataro (dif, 98, Lecco); G.Alba (cen, 01, Seregno); S.Isacco (cen, 00); A.Iuliano (cen, 91); L.Paolucci (cen, 96, Saint Gilloise); R.Steau (cen, 01); C.Bunino (att, 96, Pro Vercelli); M.Currarino (att, 92, Fiorenzuola); A.De Paoli (att, 99, Ascoli); E.Soleri (att, 97, Palermo)

MONTEROSI – Allenatore: David D’Antoni (confermato)

Arrivi: M.Alia (por, 00, Lazio); N.Borghetto (por, 99, Verona); G.Marcianò (por, 01, Frosinone); L.Borri (dif, 97, Carrarese); A.De Angelis (dif, 02, Genoa); E.Mbende (dif, 96, Viterbese); V.Polito (dif, 99, Casertana); A.Tartaglia (dif, 92, Triestina); M.Tonetto (dif, 01, Cesena); F.Verde (dif, 00, Birkirkara); A.Di Paolantonio (cen, 92, Arezzo); L.Carbone (cen, 02, Vis Artena); D.Buglio (cen, 98, Padova); S.Franchini (cen, 98, Ravenna); S.Parlati (cen, 97, Catanzaro); Z.Sdaigui (cen, 00, Gubbio); E.Adamo (att, 98, Avellino); R.Costantino (att, 90, Pro Vercelli); D.Ferri Marini (att, 90, Trento); P.Luciani (att, 02, Frosinone); N.Nasini (att, 99, Bangor City); A.Polidori (att, 92, Imolese)

Partenze: A.Salvato (por, 01, Torres); C.Torelli (por, 02); A.Berardi (dif, 02, Ostiamare); A.Costantini (dif, 85, Frascati); M.Gemini (dif, 00, Lanusei); D.Pasqualoni (dif, 94); A.Petti (dif, 91); D.Borrelli (cen, 85, Forlì); P.Capodaglio (cen, 85, Vis Artena); F.Francucci (cen, 01); A.Montanari (cen, 86); L.Pellacani (cen, 00); M.Vagnoni (cen, 01, Ostiamare); M.Zambrini (cen, 02, Real Monterotondo); P.Amayah (att, 00); G.Lucatti (att, 92); L.Persichini (att, 99, Nuova Florida); A.Sivilla (att, 86, Fano); L.Rea (att, 02); M.Sowe (att, 97, Atletico Fiuggi)

PAGANESE – Allenatore: Raffaele Di Napoli (confermato)

Arrivi: L.Caruso (por, 99, Messina); S.Pellecchia (por, 03, Avellino); D.Manarelli (dif, 02, Sassuolo); M.Murolo (dif, 83, Carrarese); A.Nader (dif, 00, Arezzo); F.Perlingieri (dif, 02, Benevento); E.Scanagatta (dif, 02, Atalanta); R.Schiavi (dif, 86, Cosenza); C.Cretella (cen, 02, Messina); A.Fois (cen, 02, Nocerina); F.Tissone (cen, 86, Taranto); L.Vitiello (cen, 85, Vibonese); A.Zito (cen, 86, Picerno); L.Castaldo (att, 82, Casertana); A.Del Regno (att, 01, Salernitana); C.Iannone (att, 01, Salernitana); F.Piovaccari (att, 84, Cordoba); C.Sussi (att, 01, Arezzo)

Partenze: N.Bovenzi (por, 02); M.Campani (por, 00, Vis Pesaro); G.Carotenuto (dif, 98); F.Cernuto (dif, 92); E.Cigagna (dif, 99, Vibonese); A.Curci (dif, 01); G.Esposito (dif, 01); R.Perazzolo (dif, 00); C.Sirignano (dif, 85); T.Squillace (dif, 89); S.Antezza (cen, 96, Fano); A.Bonavolontà (cen, 00, Fidelis Andria); F.Bramati (cen, 93); D.Gaeta (cen, 99, Fidelis Andria); S.Mattia (cen, 96); D.Onescu (cen, 93, Dolomiti); E.Mendicino (att, 90); S.Raffini (att, 96); F.Scarpa (att, 79, Angri)

PALERMO – Allenatore: Giacomo Filippi (confermato)

Arrivi: S.Massolo (por, 96, Fermana); A.Buttaro (dif, 02, Roma); M.Giron (dif, 94, Bisceglie); M.Perrotta (dif, 94, Bari); J.Dall’Oglio (cen, 92, Catania); M.Brunori (att, 94, Virtus Entella); G.Fella (att, 93, Avellino); E.Soleri (att, 97, Monopoli)

Partenze: M.Fallani (por, 01, Grosseto); N.Corrado (dif, 00, Feralpisalò); J.Broh (cen, 97, Sudtirol); M.Martin (cen, 88); A.Palazzi (cen, 96, Monza); L.Lucca (att, 00, Pisa); M.Santana (cen, 81, fine carriera); M.Kanoute (att, 93, Avellino); N.Rauti (att, 00, Pescara); A.Saraniti (att, 88, Taranto)

POTENZA – Allenatore: Fabio Gallo (confermato)

Arrivi: S.Greco (por, 99, Pro Patria); R.Cargnelutti (dif, 99, Fano); A.Maestrelli (dif, 98, Lucchese); E.Matino (dif, 98, Cavese); S.Orazzo (dif, 02, Cannara); L.Piana (dif, 94, Pontedera); L.Vecchi (dif, 02, Frosinone); P.Costa Ferreira (cen, 91, Teramo); N.Zagaria (cen, 02, Bisceglie); F.Zenuni (cen, 97, Virtus Francavilla); P.Banegas (att, 92, Notaresco); L.Guaita (att, 86, Taranto)

Partenze: A.Brescia (por, 02, Audace Cerignola); A.Santopadre (por, 98, Imolese); D.Conson (dif, 90, Siena); V.Di Somma (dif, 97); M.Noce (dif, 99, Ancona-Matelica); C.Panico (dif, 99, Cosenza); R.Bucolo (cen, 88, Mantova); M.Coppola (cen, 90, Vis Pesaro); L.Di Livio (cen, 97, Latina); T.Fontana (cen, 00); D.Cavaliere (att, 99, Nardò); F.Iacullo (att, 03, Pianese); P.Lauro (att, 01); F.Lorusso (att, 01, Termoli)

TARANTO – Allenatore: Giuseppe Laterza (confermato)

Arrivi: V.Antonino (por, 98, Grosseto); N.Chiorra (por, 01, Grosseto); A.Loliva (por, 00, Bisceglie); F.Benassai (dif, 98, Pontedera); V.De Maria (dif, 99, Giana Erminio); G.Faiello (dif, 97, Real Aversa); A.Granata (dif, 00, Puteolana); D.Riccardi (dif, 96, Catanzaro); M.Tomassini (dif, 02, Roma); W.Zullo (dif, 90, Lavello); F.Bellocq (cen, 93, Asteras Tripolis); M.Cannavaro (cen, 02, Sassuolo); M.Civilleri (cen, 91, Licata); N.Ghisleni (cen, 91, Atalanta); V.Labriola (cen, 01, Napoli); L.Longo (cen, 94, Lavello); G.Giovinco (att, 90, Renate); J.Italeng (att, 01, Atalanta); A.Saraniti (att, 88, Palermo)

Partenze: T.Caccetta (por, 01); D.Ciezkowski (por, 01, Cremonese); A.Sposito (por, 01, Pontedera); G.Zagari (por, 01, Formia); A.Boccia (dif, 02, Giugliano); M.Gonzalez (dif, 91, Gelbison); G.Rizzo (dif, 94, Casarano); R.Shehu (dif, 02); A.Silvestri (dif, 92); F.Marrazzo (cen, 02); K.Matute (cen, 88); M.Sernia (cen, 01, Team Altamura); F.Tissone (cen, 86, Paganese); L.Alfageme (att, 84, Matese); G.Corado (att, 89, Gelbison); V.Corvino (att, 91, Fasano); A.Diaz (att, 92); L.Guaita (att, 86, Potenza); N.Rizzo (att, 93, Giugliano); P.Serafino (att, 01, Brindisi)

TURRIS – Allenatore: Bruno Caneo (confermato)

Arrivi: P.Perina (por, 92, Vicenza); G.Piazza (por, 02, Giugliano); D.Ghislandi (dif, 01, Atalanta); P.Giofrè (dif, 01, Messina); M.Lucarelli (dif, 01, Parma); C.Manzi (dif, 00, Fermana); M.Varutti (dif, 90, Modena); E.Zanoni (dif, 99, Ravenna); L.Bordo (cen, 96, Matelica); S.Finardi (cen, 01, Giana Erminio); G.Iglio (cen, 01, Monaco B); S.Palmucci (cen, 01, Triestina); V.Leonetti (att, 94, Matelica); S.Longo (att, 00, Pergolettese); C.Nunziante (att, 00, Cavese); L.Pandolfi (att, 98, Brescia); F.Pavone (att, 00, Carrarese); E.Santaniello (att, 90, Avellino)

Partenze: S.Barone (por, 99, Carrarese); F.Lonoce (por, 00, Bitonto); L.D’Ignazio (dif, 98); J.Ferretti (dif, 94); M.Pitzalis (dif, 00, Legnago); N.Brandi (cen, 01); G.Carannante (cen, 99); F.Da Dalt (cen, 87, Lamezia); R.Fabiano (cen, 00, Matese); A.Romano (cen, 96, Pistoiese); F.Signorelli (cen, 91); G.Alma (att, 93, Folgore Caratese); A.Boiciuc (att, 97, Cluj); F.Longo (att, 87, Afragolese); L.Pandofli (att, 98, Cosenza); M.Persano (att, 96, Vibonese); O.Salazaro (att, 01); D.Ventola (att, 00, Virtus Francavilla)

VIBONESE – Allenatore: Gaetano D’Agostino (nuovo)

Arrivi: E.Cigagna (dif, 99, Paganese); G.Mauceri (dif, 99, Acireale); M.Polidori (dif, 98, Grosseto); G.Risaliti (dif, 95, Pontedera); F.Bellini (cen, 98, Carpi); L.Gelonese (cen, 95, Sambenedettese); F.Golfo (att, 94, Catania); P.Grillo (att, 97, Catanzaro); M.Ngom (att, 00, Folgore Caratese); M.Persano (att, 96, Turris); Y.Senesi (att, 97, Cavese); L.Sorrentino (att, 95, Cesena)

Partenze: M.Bachini (dif, 95, Lucchese); G.Mattei (dif, 00); A.Redolfi (dif, 94, Gubbio); A.Rasi (dif, 99, Pescara); G.Sciacca (dif, 96, Foggia); D.Ambro (cen, 99, Trapani); F.Berardi (cen, 97, Ancona-Matelica); M.Laaribi (cen, 93, Lamezia); E.Murati (cen, 00); M.Pugliese (cen, 96); M.Spina (cen, 00, Crotone); G.Statella (cen, 88, Lavello); L.Vitiello (cen, 85, Paganese); M.Di Santo (att, 01); G.Mancino (att, 01); G.Parigi (att, 96, Campobasso); V.Plescia (att, 98, Avellino)

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Roberto Taurino (nuovo)

Arrivi: G.Cassano (por, 03, Milan); J.Milli (por, 00, Nardò); T.Nobile (por, 96, Sambenedettese); A.Feltrin (dif, 02, Cittadella); L.Gianfreda (dif, 00, Lecce); R.Idda (dif, 88, Cosenza); G.Ingrosso (dif, 00, Gubbio); R.Pierno (dif, 01, Catanzaro); M.Miceli (dif, 91, Avellino); E.Enyan (cen, 01, Chievo Verona); M.Prezioso (cen, 96, Modena); M.Toscano (cen, 97, Virtus Entella); C.Patierno (att, 91, inattivo); L.Perez (att, 89, Arezzo); E.Priore (att, 02, Chievo Verona); T.Tulissi (att, 97, Modena)

Partenze: B.Costa (por, 98); A.Celli (dif, 97, Latina); D.Marino (dif, 88, Bisceglie); L.Nunzella (dif, 92, Fidelis Andria); F.Pambianchi (dif, 89); L.Sperandeo (dif, 99, Lecco); M.Castorani (cen, 99, Ascoli); P.Giannotti (cen, 99); F.Zenuni (cen, 97, Potenza); A.Adorante (att, 00, Messina); N.Ciccone (att, 96, Legnago); L.Di Cosmo (att, 98); F.Vazquez (att, 93, Catanzaro)