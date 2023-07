Ufficiale: Franco Cinque torna ad allenare il Manfredonia

Il Manfredonia torna a dare finalmente segni di vita. Ed era anche ora. Dopo aver superato lo "scoglio" Miramare e aver registrato l'addio a patron Di Benedetto passato alla Fidelis Andria, il club sipontino deve darsi decisamente da fare per colmare il vistoso ritardo rispetto alle altre compagini del girone H di Serie D, già operative sul mercato da settimane e, in alcuni casi, già vere e proprie "corazzate".

La società del presidente Francesco Ciuffreda ufficializza il ritorno in panchina di Franco Cinque. Il mister ha già allenato i sipontini nelle stagioni 2011-2012, 2012-2013 (con vittoria dei play-off di Eccellenza e promozione in Serie D), 2014-2015 in Serie D e da subentrato, di nuovo in Eccellenza, nel 2021/2022.

Ritorna in seno al club dei presidenti Ciuffreda e Colicelli anche Luca D'errico come supporto tecnico-amministrativo.