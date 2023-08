Nuovo "diesse" e nuovo "diggì" per il Manfredonia

Il Manfredonia ufficializza il nuovo direttore sportivo e il nuovo direttore generale. Nel primo caso è stato designato Livio Scuotto, napoletano 48enne con un passato da calciatore (Juventus, Benevento, Potenza, Casertana e Shenzen in Cina), proveniente dall'Afragolese, società per la quale negli anni Novanta ha anche militato da calciatore prima di iniziare a lavorare dietro la scrivania. Per lui esperienze significative con Giugliano e Bisceglie tra Serie D e Serie C prima del ritorno ad Afragola, nella scorsa stagione sportiva, sempre in Serie D. Il "diggì", invece, sarà il foggiano Antonio Varraso.

Intanto, i sipontini si apprestano ad affrontare al Miramare domenica alle 16:30 il San Marzano nel primo turno di Coppa Italia di Serie D. Domenica scorsa, i biancocelesti di mister Cinque hanno avuto la meglio sul Portici, in trasferta, nel turno preliminare. Decisivi i calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. 3-2 dagli undici metri con Viti, Amabile ed Hernaiz a segno dal dischetto per i manfredoniani.