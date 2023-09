Ufficiale: un portiere e un difensore per il Manfredonia

Il Manfredonia chiude il mercato con due volti nuovi. Il primo è quello di Francesco Forte, difensore classe 1998, proveniente dall'Avezzano con cui è sceso in campo già tre volte in questo inizio di stagione (due in Coppa Italia e alla prima di campionato, domenica scorsa in Serie D giorone F). Cresciuto nei settori giovanili di Paganese, Pescara e Atalanta, il centrale ha indossato in carriera le casacche di Casertana, Fidelis Andria, Messina, Molfetta e Afragolese vantando già più di 100 presenze in Serie D. E proprio dall'Afragolese che l'Avezzano lo aveva tesserato a luglio prima del blitz compiuto dal "diesse" Scuotto (all'Afragolese nella passata stagione) in queste ultime ore di calciomercato.

Sarà Gennaro Paduano, classe 2003, a contendersi un posto da titolare tra i pali del Manfredonia assieme all'esperto Antonino e all'under Rossi. Nella passata stagione ha giocato con la Mariglianese prima in Serie D giorne I per un totale di tre presenze e nove gol subiti e poi nella Palmese, nel girone G di Serie D, dove ha giocato con più continuità collezionando 13 presenze e 17 gol incassati. Cresciuto nel Benevento, ha esordito tra i "grandi" nel 2021/2022 con la Cavese nel girone I di Serie D scendendo in campo cinque volte e incassando tre sole reti.