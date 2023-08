Ufficiale: Manfredonia a raffica. Arrivano altri 6 volti nuovi

Il Manfredonia corre, deciso a presentarsi ai nastri di partenza della Serie D girone H con i ranghi al completo. Negli ultimi giorni sono arrivati altri 6 calciatori: il portiere Alberto Rossi, il difensore Dramane Konate, i centrocampisti Emanuele Amabile e Calogero Taormina, gli attaccanti Daniel Babaj e Mattias Pittaluga.

Alberto Rossi è un classe 2003 e nella passata stagione è stato portiere di riserva (una sola presenza) a Montevarchi in Serie C girone B ed è cresciuto nella Sampdoria e nel Parma.

Dramane Konate è indubbiamente un colpo per la categoria. Difensore classe 1994 proviene da una stagione in cui ha giocato prima nell'Aglianese (dieci presenze e un gol) e poi nel Seregno (14 presenze) in Serie D. In carriera due stagioni di fila in Serie B con la Pro Vercelli dal 2016 al 2018 per complessive 30 presenze e tanta Serie C per un totale di 135 presenze e sette gol con le casacche di Tuttocuoio, Ancona, Fano, Gubbio, Casertana e Paganese. E' cresciuto nell'Empoli.

Emanuele Amabile è una vecchia conoscenza del calcio di Capitanata. Cresciuto nel Napoli, nella Salernitana e nella Primavera del Foggia in Serie B, il centrocampista classe 1999 ha giocato con Cerignola, Sangiustese, Portici, Real Aversa, Aurora Alto Casertano, Martina e Vibonese, sempre in Serie D per un totale di 77 presenze. Nella passata stagione ha giocato tre gare con i martinesi e altre cinque con i calabresi di Vibo Valentia.

Calogero Taormina è un centrocampista under, classe 2005, proveniente dal settore giovanile dell'Imolese con cui ha esordito nel torneo Primavera 2-B a maggio (due presenze).

Altro under è Daniel Babaj, greco-albanese classe 2004, nell'ultima stagione al Notaresco dove ha siglato un gol in dodici apparizioni in Serie D.

Anche il trequartista Mattias Pittaluga è un under. Classe 2005 arriva dall'Eccellenza ligure. Nella passata stagione ha esordito con la Voltrese Vultur (due presenze).

Infine va man mano componendosi lo staff dei sipontini. Si registra il ritorno di Mario Ciampi (ex Foggia, San Severo e Lucera) come responsabile del settore giovanile. Il giovane dirigente ha già lavorato col Manfredonia nel 2012/2013 e 2014/2015 in Serie D. Antonio Iannantuoni, invece, guiderà l'Under 19. Già nel vivaio sipontino dal 2004 al 2010, ha allenato in Serie D il Bojano e in Eccellenza la Cliternina.

Martedì è iniziato il ritiro precampionato per i biancocelesti a Monte Sant'Angelo.