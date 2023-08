Ufficiale: altri tre volti nuovi per il Manfredonia

Il Manfredonia brucia le tappe e ufficializza altri tre volti nuovi che si sommano ai quattro delle scorse ore. Inizia a ridursi, quindi, il gap con le altre pugliesi del girone H di Serie D.

A centrocampo arriva Cristian Esposito, classe 2002, proveniente dal Desenzano con cui ha giocato 14 partite e messo a segno due gol nell'ultimo torneo di Serie D. Cresciuto nel Rieti, ha giocato con i laziali per tre stagioni di fila tra Serie C e Serie D per un totale di 44 presenze e due gol tra il 2019 e il 2022.

Sempre in mediana ecco Giorgio Viti, classe 1999, nell'ultima stagione all'Anagni in Eccellenza. Cresciuto nel Frosinone, in carriera ha giocato nel Rimini, nella Pistoiese, nella Paganese e nell'RG Ticino per complessive 20 presenze in Serie C e 63 presenze e cinque gol in Serie D dal 2017 al 2022.

In attacco preso Michele Cesario, classe 1994, proveniente dal Chieti con cui ha messo a segno sette gol in 27 presenze nell'ultimo campionato di Serie D. In carriera ha indossato le casacche di Vasto Marina, San Salvo, Casalbordino, Real Giulianova, Notaresco, Foligno, Pianese e Cascina. In Serie D ha giocato complessivamente 91 partite e segnato 25 gol.