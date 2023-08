Ufficiale: poker di volti nuovi per il Manfredonia

Il Manfredonia inizia finalnente a muoversi sul mercato. E dovrà ufficializzare volti nuovi a raffica per recuperare il pesante ritardo accumulato rispetto alle altre pugliesi che andranno a comporre il girone H di Serie D. In poche ore sono arrivati quattro volti nuovi, uno per reparto.

Tra i pali ecco Vittorio Antonino, classe 1998, nella passata stagione al San Luca in Serie D con cui è sceso in campo 29 volte subendo 35 gol. Cresciuto nel Lanciano e nel Pescara, in carriera ha difeso la porta di Pro Piacenza, Taranto, Monopoli, Grosseto.

In difesa arriva Nicolas Nallo, centrale classe 2002, nell'ultima stagione alla Vibonese in Serie D con cui è sceso in campo 14 volte. Cresciuto nel Rieti, ha giocato con Cjarlins Muzane, San Luca, Brindisi, Luparense e Lamezia.

A centrocampo preso Tomas Basualdo Martinez, argentino classe 1995, nella passata stagione alla Vibonese prima (14 presenze) e alla Nuova Florida poi (14 presenze e un gol) in Serie D. Dopo le esperienze in madre patria e in Spagna, il mediano è arrivato in Italia nel 2019 e ha vestito le casacche di Canelli, Anconitana, Toma Maglie, Marina di Ragusa e Paternò.

In attacco, infine, ufficializzato Giorgio Valentini, classe 1994, nell'ultima stagione alla Nocerina prima (8 presenze) e alla Nuova Florida poi (9 presenze e un gol). Esterno d'attacco cresciuto nella Sambenedettese, in carriera ha giocato con Truentina, Martinsicuro, Biagio Nazzaro, Grottammare, Centobuchi, Castel Guelfo, San Benedetto, Chieti, Azzurra Colli e Foligno.

Per quel che concerne gli addii, hanno salutato i difensori Lobosco, passato al Barletta, e Montrone, accordatosi col Canosa; il centrocampista Fornaro, passato al Barletta e gli attaccanti Morra, passato al Vittoria, Triggiani, passato al San Marco e Zaldua, passato al Bisceglie. Ovviamente l'ex patron Di Benedetto ha portato in dote alla Fidelis Andria l'esterno Giambuzzi e il trequartista Quitadamo che dovrebbero essere raggiunti a breve anche da Ayman Achik.