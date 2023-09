Ufficiale: colpo d'esperienza in mediana per il Manfredonia

Colpo d'esperienza per il centrocampo del Manfredonia che si assicura Mirko Giacobbe, classe 1992, nella passata stagione al Cynthialbalonga con cui ha collezionato 26 presenze e tre gol in Serie D. Per lui ben 252 presenze in 6 gironi su 9 della Serie D per complessive 34 reti messe a segno. Ha anche giocato quattro gare e segnato un gol in Serie B ai tempi del Portogruaro. In carriera ha giocato con Mugnano, Bassano Virtus, Montegranaro, Real Metapontino, Due Torri, Castrovillari, Frattese, Ercolanese, Aversa Normanna, Campobasso, Savoia e Legnago.