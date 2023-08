Il Manfredonia ha ufficializzato il tesseramento dell’esterno d’attacco classe 2006 Daniele Balba, nella passata stagione nell'Under 17 della Sampdoria con cui ha giocato cinque gare mettendo a segno un gol contro il Torino. Cresciuto nel Città di Comiso, esordisce in Eccellenza con i siciliani con cui segna quattro gol, arrivando a vestire la maglia della Rappresentativa Under 16 della Lega Nazionale Dilettanti e attirando le attenzioni di diversi club professionistici, tra i quali la Sampdoria, che lo aggrega al proprio settore giovanile.

Ufficiale: un under ex Samp per l'attacco del Manfredonia