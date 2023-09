Ufficiale: doppio colpo in attacco per il Manfredonia

L'avvento del nuovo "diesse" Livio Scuotto sta cambiando i connotati di un Manfredonia che pure, nelle scorse settimane, si era mosso a tempo di record sul mercato ma che, evidentemente, ha bisogno di elementi di categoria per centrare una tranquilla salvezza e, magari, strizzare l'occhio alla zona play-off. Innanzitutto alcuni dei calciatori "ufficializzati" nei giorni scorsi non faranno in realtà parte del progetto (il difensore Nallo, i centrocampisti Hermandug, El Yakoubi e gli attaccanti Arias e Pittaluga). Così, dopo l'arrivo di Giacobbe in mezzo al campo, i sipontini hanno piazzato due colpi di categoria in attacco nelle ultime ore.

Il primo è Demiro Pozzebon, classe 1988, nella passata stagione alla Paganese prima in Serie D (11 presenze e due gol) e al Modica poi in Eccellenza siciliana (quattro centri all'attivo). Attaccante di categoria, anche se mai in doppia cifra tranne che con la Lucchese (dieci gol) nel 2015/2016 in Serie C, la punta romana ha indubbiamente una vasta esperienza. Crescituo nell'Atletico Roma e nella Viterbese, ha indossato in carriera le casacche di Angizia Luco, Montevarchi, Monteriggioni, Arezzo, Sansovino, Olbia, Avellino (in Serie B 2014/2015), L'Aquila, Lucchese, Messina, Catania, Triestina, Bari, Gozzano, Bitonto, Acireale e Molfetta, tutte avventure maturate tra Serie C e Serie D.

Il secondo è quello dell'esterno d'attacco Luigi Calemme, classe 1997 (in predicato di passare al Foggia di Ninni Corda ai tempi della Serie D), nella passata stagione al Vastogirardi con cui ha collezionato 34 presenze, quattro gol e cinque assist nel girone F di Serie D. In carriera ha giocato con Nuova Itri, Cassino, Vibonese, Francavilla, Sarnese, Granata, Taranto, Nardò, Brindisi, Fasano e Matese, sempre in Serie D.

Infine ufficializzato anche il nuovo preparatore dei portieri: l'ex Taranto, Bisceglie (settore giovanile) e Primavera del Foggia, Daniele Ranieri.