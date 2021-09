Undici pugliesi, tre lucane e 6 campane. Dieci derby per l'Audace Cerignola in Serie D 2021/2022

La Serie D edizione 2021/2022 vede finalmente la luce. Definiti infatti i gironi di quella che ormai è la "quarta serie" del calcio italiano. Come di consueto le squadre pugliesi sono inserite nel girone H assieme alle lucane. Novità della prossima stagione quella di un girone a 20 squadre e non più a 18. Ovviamente il girone appulo-lucano viene sempre completato con l'aggiunta di squadre della Campania.

Ci sarà la Casertana che, dopo essere stata esclusa dalla Serie C in sede di iscrizione, riparte dalla Serie D con gli ex Foggia Vincenzo Maiuri in panchina e Francesco Pambianchi in difesa. Spazio inoltre a Nocerina, presenza già consueta nel giorne H così some il Sorrento e poi Nola, Mariglianese e San Giorgio (rispettivamente di Marigliano e San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli, ndr) neopromosse dall'Eccellenza.

L'Audace Cerignola di Michele Pazienza si giocherà dieci derby contro Bisceglie, Brindisi, Bitonto, Casarano, Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura e Virtus Matino. Per la Basilicata confermate Francavilla e Lavello alle quali si aggiunge il Rotonda, nella passata stagione nel girone I della Serie D.