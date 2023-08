Finalmente il calcio giocato: Manfredonia all'esordio in Coppa Italia contro il Portici

Esordio stagionale per il Manfredonia che, dopo un periodo di tribolazioni post promozione in Serie D, torna finalmente al calcio vero con il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Appuntamento alle 16 al “San Ciro” di Portici per la squadra di mister Cinque che se la dovrà vedere contro i napoletani di mister Teore Girmaldi (ex Cerignola), arrivato dal Gladiator, e che fanno parte di “Casa Reale Holding” del Principe Emanuele Filiberto, alla sua terza acquisizione di club campani dopo Savoia e Real Agro Aversa.

L’organico, rispetto alla passata stagione, è stato completamente rivoluzionato. Confermati i soli Pierluigi Ricco e Pelliccia in difesa, sono arrivati elementi di esperienza come Schiavi dall’Aversa e Zanoni dal Costa Orientale Sarda in difesa; Giucj dall’Aprilia, Maione dal Lavello e Squerzanti dal Gladiator in attacco. Per il resto, tutti calciatori nati dal 2000 in poi come De Luca tra i pali, arrivato anch’egli dal Costa Orientale Sarda; Gargiulo dal Gladiator e Giuseppe Riccio dall’Angri in difesa; Caruso, sempre dal Gladiator, Del Prete dall’Aversa e Turchet dal Derthona in mediana e Scaffidi dal Grosseto in attacco. Da segnalare, inoltre, gli arrivi degli under Tortora in difesa dal Napoli e Cecchi a centrocampo dall’Empoli.

Il Portici è alla sua settima stagione consecutiva in Serie D. Ovviamente non è ancora dato sapere se sarà inserito nel girone H, a completamento dei ranghi assieme ad altre quattro o cinque campane (dipende dall’ancora eventuale ripescaggio del Molfetta).

Di seguito l’attuale rosa del Portici. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

PORTICI – Allenatore: Teore Grimaldi

PORTIERI

Mattia Connola (Proveniente dalla Turris – 2004)

Aniello De Luca (Proveniente dal Costa Orientale Sarda – 2003) (25/-43)



DIFENSORI

Paolo Franzese (Proveniente dalla Cavese – 2005)

Alessandro Gargiulo (Proveniente dal Gladiator – 2000) (2/0)

Salvatore Pelliccia (Confermato – 2000) (27/3)

Giuseppe Riccio (Proveniente dall’Angri – 2004) (26/0)

Pierluigi Riccio (Confermato – 1999) (21/1)

Pio Schiavi (Proveniente dal Real Agro Aversa – 1998) (31/2)

Gennaro Tortora (Proveniente dal Napoli – 2005) (16/1 nell’Under 18)

Enrico Zanoni (Proveniente dal Costa Orientale Sarda – 1999) (28/1)



CENTROCAMPISTI

Alessandro Caruso (Proveniente dal Gladiator – 2000) (28/1)

Edoardo Cecchi (Proveniente dall’Empoli – 2005) (23/3 nell’Under 18)

Simone Del Prete (Proveniente dal Real Agro Aversa – 2000) (29/1)

Salvatore Longobardi (Proveniente dall’Avellino – 2004)

Mattia Musto (Proveniente dall’Avellino – 2004)

Matiss Sellaf (Proveniente dal Marignane – 2005)

Jacopo Turchet (Proveniente dal Derthona – 2002) (19/2)



ATTACCANTI

Ador Gjuci (Proveniente dall’Aprilia – 1998) (18/5 + 9/0 nel Matera)

Vincenzo Maione (Proveniente dal Lavello – 1994) (19/7 + 10/1 nel Desenzano)

Federico Scaffidi (Proveniente dal Grosseto – 2001) (21/1)

Mohamed Sow (Provenienza sconosciuta – 2004)

Ivan Squerzanti (Proveniente dal Gladiator – 1999) (29/3)