Cerignola in festa: l'Audace è in Serie C

È bastato un gol di Tascone per mantenere inalterato il distacco dal Francavilla, che a quattro gare dal termine è diventato incolmabile. Tutta Cerignola può festeggiare per la promozione: l'Audace Cerignola è promosso in serie C, tre anni dopo la beffa del mancato ripescaggio nonostante un playoff vinto.

Il destino ha voluto che i gialloblu di Pazienza conquistassero l'aritmetica certezza contro il Bitonto, protagonista con il Picerno della accertata combine nella stagione 2018/19, che consentì ai lucani di vincere il campionato proprio ai danni dell'Audace.

Un riscatto prontamente giunto dopo tre anni, con un campionato straordinario: 32 risultati utili consecutivi tra campionato e coppa Italia (ultima sconfitta il 10 ottobre con l'Altamura, ndr), quinta vittoria di fila, settima nelle ultime otto gare.