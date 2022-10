Di Pasquale fa volare il Foggia: a Viterbo il primo sigillo in trasferta dei rossoneri

Non sarà soddisfatto della quantità industriale di occasioni sciupate per chiudere il match, ma Fabio Gallo potrà sorridere per il quarto risultato utile consecutivo conquistato dal Foggia, che a Viterbo cancella anche lo zero dalla casella delle vittorie in trasferta. L’ha decisa il giocatore meno atteso, Davide Di Pasquale, il cui nome neppure figurava nell’undici titolare, prima che Malomo desse forfait nel riscaldamento pre-gara.

Un Foggia non bellissimo sotto il profilo del gioco – anche per meriti della Viterbese –, ma che, come nel derby con la Fidelis, ha cambiato marcia nella ripresa, aggredendo sin dalle prime battute e sbloccandola grazie a Garattoni. I rossoneri non sono andati in tilt neppure dopo il gol (bello quanto casuale) di Marotta, ma hanno ripreso quasi subito il comando del gioco, fino al gol (contestato dai padroni di casa per un presunto offside) di Di Pasquale, cui hanno fatto seguito altre sei occasioni, un paio delle quali clamorose. Ci sarà tempo per rimediare anche a questa problematica.

PRIMO TEMPO – Gallo è subito costretto a un cambio. Fortuna (si fa per dire) che l’infortunio di Malomo avvenga durante il riscaldamento. Dentro Di Pasquale. Tonin con Vuthaj sono gli altri due volti nuovi rispetto alla gara contro la Fidelis. Schieramento speculare per Filippi, che si affida alla fisicità di Mbaye a centrocampo, con Nesta e Rodio quinti e la coppia Marotta-Polidori in avanti. La partita è piacevole solo sotto il profilo agonistico. Le squadre stanno bene in campo, ma sbagliano in fase di costruzione, il che non è un assist per lo spettacolo. Con il gioco oltremodo frammentato – non si contano i fischi del direttore di gara – le occasioni scarseggiano. Tre ne mette a referto la squadra di Gallo: all’11’ è fondamentale la chiusura di Ricci quasi sulla linea di porta, su una sponda aerea di Di Noia; più semplice la risposta di Fumagalli sul tentativo di diagonale di Vuthaj, tre minuti più tardi. L’ex estremo difensore del Foggia, invece, deve sforzarsi di più per negare a Petermann il gol della domenica in chiusura di prima frazione.

SECONDO TEMPO – Non c’è più DI Noia, che non riesce a recuperare da un colpo al costato. Gallo si affida alla creatività di Peralta, per sturare la trequarti. Ed è proprio l’italoargentino a inventare la giocata che origina il gol di Garattoni. Dolcissimo il lob con cui elude l’intervento di Marenco, Fumagalli si oppone alla sua successiva conclusione, nulla può sul tap in dell’esterno rossonero. Effettivamente, la partita si stappa. Gli errori tecnici del primo tempo restano, ma per lo meno le squadre rischiano un po’ di più. La reazione della Viterbese è più di pancia che di pensiero, la buona sorte e i pasticci della retroguardia la riportano in carreggiata. Marotta buca Nobile dopo un trionfo di rimpalli e disimpegni sballati. A quel punto, chi teme la risalita dei laziali deve presto ricredersi. Il Foggia fragile mentalmente di poche settimane fa è ormai un pallido ricordo. Gallo appesantisce l’attacco con Ogunseye per il fumoso Tonin, mentre Fumagalli dà inizio al suo show: felino il volo a nullificare il terzo tempo dell’ex Modena ben imbeccato da Frigerio. C’è del miracoloso anche nell’azione del nuovo vantaggio rossonero, perché il numero uno della Viterbese viene battuto da Di Pasquale solo a porta vuota, dopo essersi opposto a Vuthaj. Nell’occasione, ci sono le proteste dei padroni di casa per una dubbia posizione del capitano rossonero. Le immagini non chiariscono. Mentre è chiaro a tutti l’aggiudicatario del premio di migliore in campo: Fumagalli è fenomenale in almeno altre tre occasioni – aiutato anche dalla scarsa freddezza sotto porta dei rossoneri, va detto –, mentre Nobile deve scongiurare la beffa con il piede su una conclusione di Polidori. Il triplice fischio è dolce sinfonia per la squadra di Gallo, che per la seconda settimana di fila incassa il “vi vogliamo così” delle curve. Sì, è davvero un altro Foggia.

VITERBESE (3-5-2) Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta (12’st Pavlev), Mungo (41’st Di Cairano), Megelaitis, Mbaye (12’st Andreis), Rodio (35’st D’Uffizi); Marotta, Polidori. A disposizione: Bisogno, Sorrini, Santoni, Semenzato, Riggio, Manarelli, Aromatario, Simonelli. Allenatore: Filippi.

FOGGIA (3-5-2) Nobile; Sciacca, Di Pasquale Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia (1’st Peralta), Costa; Tonin (22’st Ogunseye), Vuthaj. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer. Allenatore: Gallo

Arbitro: Maggio di Lodi

Assistenti: Monaco di Termoli – Collu di Oristano

Quarto ufficiale: Maccarini di Arezzo

Marcatori: 8’st Garattoni (F), 13’st Marotta (V), 33’st Di Pasquale (F)

Ammoniti: Fumagalli (V), Sciacca (F), Megelaitis (V), Ogunseye