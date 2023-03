Cerignola a Viterbo per proseguire a sognare

Rinvigorito dalla grande vittoria nel derby contro il Foggia e con bomber Malcore in gran spolvero, l’Audace Cerignola di mister Pazienza ha tutta l’intenzione di proseguire la caccia al terzo posto. Una impresa difficile visto che il Pescara di Zeman inizia a carburare e il Picerno si è piazzato come autentica sorpresa nella faccenda podio. Senza contare che il Foggia ha Gallo prossimo al ritorno al posto di Somma e che, di conseguenza, i rossoneri giocheranno col sangue agli occhi fino all’ultimo secondo della regular season.

Nel frattempo, alle 14:30, c’è la Viterbese al “Rocchi”. I laziali, quest’anno, non hanno avuto vita facile. Sia per la penalizzazione di due punti subita per il mancato pagamento di contributi Inps, sia per vicende societarie turbolente. Prova ne è stato il “matrimonio lampo” con il “diesse” Oscar Magoni, chiamato per operare nel mercato di gennaio salvo poi interrompere il rapporto. Non solo: alcune operazioni in entrata portate a termine dall’ex mediano atalantino, come quelle relative al difensore Renault e al centrocampista Ndom, sono state addirittura ricusate nel giro di pochi giorni. Tre, invece, i cambi avvenuti finora in panchina: prima l’ex Foggia Filippi, poi Pesoli e ora Lopez. La classifica, tuttavia, piange ancora con il penultimo posto a quota 26 punti (sarebbero 28) frutto di 6 vittorie e dieci pareggi. Sono 17 le sconfitte finora subite per un totale di trenta gol fatti e 47 incassati. Tra le mura amiche, i laziali hanno finora vinto quattro volte, pareggiato 6 incontri e perso in altrettante circostanze per 18 gol messi a segno e 23 incassati.

Cannoniere della squadra è l’esperto attaccante Marotta con nove centri. A seguire il compagno di reparto Polidori con 6 marcature. A quota tre il difensore Semenzato e centrocampista D’Uffizi. Una a testa per i difensori Monteagudo, Ricci e Riggio, per i centrocampisti Andreis, Barillà e Mungo e per l’attaccante Nesta.

Mercato di gennaio movimentato, nel vero e proprio senso della parola. A fronte degli addii, tra gli altri, dell’ex Foggia Fumagalli passato a difendere i pali del Messina e di Volpicelli, due gol per lui, andato a rinforzare l’attacco del Sangiuliano, sono arrivati, tra gli altri, Dekic tra i pali dal Pisa, Devetak dal Palermo e Ingegneri dal Mantova in difesa, l’ex Reggina Barillà e Mastropietro dalla Virtus Francavilla a centrocampo e Jallow in attacco dal Montevarchi.

All’andata il Cerignola si impose con il più classico dei risultati grazie alle reti messe a segno da Blondett e D’Andrea.

Arbitro dell’incontro sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Di seguito l’attuale rosa della Viterbese. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla 33esima giornata

VITERBESE – Allenatore: Giacomo Filippi poi Emanuele Pesoli poi Giovanni Lopez

PORTIERI

1 – Vladan Dekic (Proveniente dal Pisa – 1999) (1/-2 + 0/-0 nel Pisa)

77 - Luca Bisogno (Confermato – 2000) (15/-17)

Daniele Lazzari (Proveniente dal Grosseto – 1997) (0/-0 + 3/-7 nel Grosseto)



DIFENSORI

34 – Mladen Devetak (Proveniente dal Palermo – 1999) (12/0 + 6/0 nel Palermo)

50 – Andrea Ingegneri (Proveniente dal Mantova – 1992) (4/0 + 9/0 nel Mantova)

27 - Filippo Marenco (Confermato – 2003) (11/0)

2 - Juan Monteagudo (Confermato – 1995) (25/1)

17 - Daniel Pavlev (Confermato – 2000) (18/0)

13 - Luca Ricci (Confermato – 1989) (28/1)

14 - Cristian Riggio (Confermato – 1996) (23/1)

11 - Daniel Semenzato (Confermato – 1987) (20/3)

2 – Matteo Sorini (Confermato – 2003) (0/0)

Antonio Vespa (Confermato – 2004) (0/0)



CENTROCAMPISTI

21 - Simone Andreis (Confermato – 2001) (23/1)

71 – Antonino Barillà (Inattivo – 1988) (10/1)

42 – Yiftach Cats (Confermato – 1998) (1/0)

15 - Simone D’Uffizi (Confermato – 2004) (21/3)

78 – Lorenzo Giglio (Confermato – 2004) (3/0)

20 – Federico Mastropietro (Proveniente dal V.Francavilla – 1999) (7/0 + 12/0 nel V.Francavilla)

24 - Malick Mbaye (Confermato – 1995) (20/0)

8 - Linas Megalaitis (Confermato – 1998) (63/0)

10 - Domenico Mungo (Confermato – 1993) (29/1)

5 – Mario Rabiu (Inattivo – 2000) (5/0)

25 - Francesco Rodio (Confermato – 2001) (21/0)

32 – Christian Spolverini (Cresciuto nella società – 2003) (3/0)



ATTACCANTI

Alessandro Bersaglia (Confermato – 2004) (1/0)

7 – Sulayman Jallow (Proveniente dal Montevarchi – 1996) (8/0 + 21/3 nel Montevarchi)

9 - Alessandro Marotta (Confermato – 1986) (27/9)

99 – Giuseppe Montaperto (Proveniente dall’A.Cerignola – 2000) (4/0 + 0/0 nell’A.Cerignola)

35 - Gianmarco Nesta (Confermato – 2000) (20/1)

18 - Alessandro Polidori (Confermato – 1992) (31/6)



CEDUTI NEL CORSO DELA STAGIONE

1 - Ermanno Fumagalli (P) (Confermato e poi ceduto al Messina – 1982) (17/-28)

3 - Matteo Fracassini (D) (Proveniente dal Fiorenzuola e poi svincolato – 2000) (1/0)

20 - Davide Manarelli (D) (Proveniente dalla Paganese e poi ceduto al V.Francavilla – 2002) (3/0)

4 - Gabriel Santoni (D) (Proveniente dall’Albalonga e poi ceduto all’A.Cerignola – 2001) (5/0)

16 - Davide Di Cairano (C) (Proveniente dall’Albalonga e poi svincolato – 2000) (8/0)

28 - Marco Simonelli (A) (Proveniente dalla Fermana e poi ceduto al Flaminia – 2000) (8/0)

7 - Emilio Volpicelli (A) (Confermato e poi ceduto al Sangiuliano – 1992) (20/2)