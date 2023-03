Il Cerignola ci prova, la Viterbese non cade

Al momento, col Picerno bloccato sullo zero a zero dalla Gelbison e col Foggia che si è ammutinato contro il Monterosi costringendo Somma a dimettersi, in attesa di Catanzaro-Pescara, l'Audace Cerignola di mister Pazienza ha di che mordersi le mani. A Viterbo termina uno a uno con Sainz-Maza a portare in vantaggio i gialloblu al 33' e Devetak, primo gol per lui con i laziali, a riportare il risultato in equilibrio al 12' della ripresa. La classifica, momentanea, recita: Cerignola e Foggia 52, Picerno 54, Pescara 55. Nulla è perduto nella corsa al quarto o addirittura al terzo posto. Domenica prossima appuntamento al "Monterisi" contro il Potenza. I "cicognini" non dovranno fallire l'opportunità di raccogliere i tre punti tra le mura amiche sperando nelle altrui disgrazie.