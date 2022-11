Il Cerignola a Francavilla per dare del tu alla zona play-off

Rinfrancato dalla vittoria contro la Turris, l’Audace Cerignola di mister Michele Pazienza può dare continuità di risultati e iniziare a dare del tu alla zona play-off. L’occasione non è sicuramente agevole perché ci sarà da superare la resistenza della Virtus Francavilla di Nicola Calabro al “NuovArredo Arena”. I salentini stanno vivendo una stagione sotto tono rispetto agli standard a cui sono stati abituati nelle loro 6 performance stagionali. Al loro settimo campionato consecutivo in Serie C, i biancazzurri, che non vincono in campionato da un mese, hanno finora raccolto dodici punti frutto di tre vittorie ed altrettanti pareggi. Cinque le sconfitte subite per un totale di undici reti realizzate e 16 subite. Cannoniere della squadra è il solito Patierno con ben 6 marcature finora realizzate. Tre centri per Murilo e due per il trequartista Maiorino a completare la classifica marcatori. In Coppa Italia di Serie C fuori al primo turno all’esito dei calci di rigore contro il Potenza.

Nel complesso, il mercato estivo condotto dal club di patron Magrì, ha visto confermare in blocco il reparto difensivo dove spiccano Caporale, Idda, Miceli e Pierno; le importanti conferme a centrocampo di Carella, Maiorino, Mastropietro e Tchetchoua e quelle del tandem Patierno, Perez in attacco. Vale a dire che l’ossatura di base composta dai titolari è rimasta invariata rispetto alla passata stagione. A questi elementi sono stati aggiunti, tra i vari, Avella dall’Ancona e di recente Romagnoli dal Catanzaro tra i pali, Minelli dalla Pro Vercelli in difesa, Cardoselli dal Siena, Giorno dalla Triestina e Risolo (un ritorno) dalla Fidelis Andria in mediana; Murilo dalla Viterbese con il ritorno di Ekuban dal Monterosi in avanti.

Arbitro dell’incontro sarà Sajmir Kumara di Verona. Calcio d’inizio alle 17:30.

Di seguito l’attuale rosa del Virtus Francavilla. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

VIRTUS FRANCAVILLA – Allenatore: Nicola Calabro

PORTIERI

22 - Michele Avella (Proveniente dall’Ancona – 2000) (27/-32)

1 - Joakim Milli (Confermato – 1999) (1/-0)

98 – Andrea Romagnoli (Proveniente dal Catanzaro – 1998) (0/-0)



DIFENSORI

17 - Alessandro Caporale (Confermato – 1995) (30/3)

28 - Marco Fakete (Proveniente dall’Inter – 2005) (*/*)

2 - Riccardo Idda (Confermato – 1988) (34/1)

6 - Mirko Miceli (Confermato – 1991) (29/1)

96 - Alessandro Minelli (Proveniente dalla Pro Vercelli – 1999) (16/0 + 3/0 nel Cosenza)

18 - Roberto Pierno (Confermato – 2001) (30/3)

13 - Daniele Solcia (Proveniente dal Seregno – 2001) (16/1)



CENTROCAMPISTI

5 - Cassio Cardoselli (Proveniente dal Siena – 1998) (34/3)

27 - Francesco Carella (Confermato – 2001) (30/0)

8 - Tommaso Di Marco (Proveniente dal Torino – 2003) (28/2 nella Primavera)

67 - Elimelech Enyan (Confermato – 2001) (14/1)

4 - Francesco Giorno (Proveniente dalla Triestina – 1993) (16/0 + 1/0 nell’Alessandria)

30 - Federico Macca (Proveniente dal Genoa – 2003) (20/3 nella Primavera + 5/0 nel V.Entella)

7 - Pasquale Maiorino (Confermato – 1989) (29/10)

11 - Federico Mastropietro (Confermato – 1999) (26/6)

21 - Andrea Risolo (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1996) (16/0 + 9/0 nel Catanzaro)

23 - Giovanni Tchetchoua (Confermato – 2000) (24/2)



ATTACCANTI

26 - Andrea Cisco (Proveniente dal Pisa – 1998) (0/0) (9/0 nel Teramo + 2/0 nel Pisa 21/22)

19 - Riccardo Ejesi (Proveniente dal Padova – 2003) (0/0)

66 - Joseph Ekuban (Proveniente dal Monterosi – 2000) (17/3 + 14/2 nel Virtus Francavilla)

31 - Murilo (Proveniente dalla Viterbese – 1995) (26/3)

9 - Cosimo Patierno (Confermato – 1991) (15/8)

10 - Leonardo Perez (Confermato – 1989) (23/4)



CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

24 - Antonio Fois (D) (Proveniente dal Gelbison e poi svincolato – 2002) (0/0)