Festival del rigore a Francavilla: il Cerignola si fa rimontare ancora, poi si salva nel recupero

Serie C Girone C

Arriveranno al derby con gli stessi punti, entrambi reduci da un pareggio, anche se maturato in maniera assai diversa. E se il Foggia, con il Potenza non è riuscito ad andare oltre uno scialbo 0-0 anche per via del rigore sbagliato da Peralta, al Cerignola sono stati necessari due tiri dal dischetto (entrambi trasformati) per evitare una amara sconfitta in casa della Virtus Francavilla.

Sì, perché per la terza trasferta di fila gli ofantini si sono visti rimontare l'iniziale vantaggio. Doppio, quello maturato oggi al 'Nuovarredo Arena'. Brava la squadra di casa a restare sul pezzo e a completare la rimonta nel primo quarto d'ora della ripresa. Vantaggio difeso anche con un uomo in meno, prima del penalty concesso in pieno recupero alla squadra di Tisci.

Quattro penalty concessi - due per parte - e due rossi (Risolo e Monteagudo). Non sono mancate di certo le emozioni.

All'Audace è mancata la continuità e l'attenzione in fase difensiva nei momenti cruciali. Ottima è stata la partenza, con Malcore già vicino al gol al quarto d'ora (grande risposta di Forte). Il centravanti gialloblu buca l'estremo difensore avversario su rigore, concesso per un fallo di mano in area di rigore di Risolo che costa al difensore il primo dei due gialli della sua partita. Al 33', quattro minuti dopo il vantaggio, arriva il raddoppio di Ruggiero, bravo a ribadire in rete dopo un altro intervento di Forte su Malcore, ben imbeccato da sinistra da Leonetti. La reazione del Francaville non si fa attendere: Biondi trova l'inserimento giusto, complice anche una disattenzione difensiva degli ospiti e viene agganciato. Polidori trasforma e riapre la gara.

Il gol nel finale di primo tempo arreca maggiori benefici senza dubbio alla squadra di casa, che all'8' trova il pari con Giovinco. Il Cerignola va in tilt e il Francavilla trova pure il tris, ancora su rigore per un fallo di mano di Gonnelli plateale, non tanto quanto la posizione del braccio che sembra fuori area. Polidori è glaciale. 3-2.

A quel punto Tisci prova a cambiare qualcosa, riproponendo il rientrante Capomaggio e Sosa. Ma sono gli uomini di Occhiuzzi ad andare due volte vicini al quarto sigillo, prima con Biondi (conclusione violenta) e poi con Polidori (colpo di testa da posizione ravvicinata) entrambi neutralizzati da Krapikas. Il finale è di marca Audace, anche per il rosso beccato da Risolo al 42' per doppio giallo. In pieno recupero, Capomaggio troverebbe il gol senza la parata sulla linea di Monteagudo, che di mestiere non fa il portiere. Rigore e rosso. Malcore trasforma. Si chiude così una gara ricchissima di emozioni, anche se il Cerignola può rammaricarsi per la terza rimonta di fila subita in trasferta. Ma da domani si pensa al Foggia.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola 3-3: il tabellino

Virtus Francavilla (3-4-1-2) Forte, Accardi, Monteagudo, De Marino, Carella, Biondi, Risolo, Di Marco (34'st Zuppel), Macca (47′st Enyan), Giovinco (23′st Fornito), Polidori (34'st Izzillo). A disposizione: Carretta, Castiglia, Lo Duca, Vantaggiato, Serio, Yakubiv, Vapore, Martina, Latagliata. Allenatore: Occhiuzzi.

Audace Cerignola (4-3-2-1) Krapikas, Coccia, Bianco (48'st Botta), Gonnelli, Russo, D’Ausilio (23′st Capomaggio), Tascone, Ruggiero (37′st Neglia), D’Andrea (23′st Sosa), Leonetti, Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Prati, Bezzon, Vitale. Allenatore: Tisci.

Marcatori: 28′pt rig. Malcore (AC), 33′pt Ruggiero (AC), 41′pt rig. Polidori (VF), 9'st Giovinco (VF), 15'st rig. Polidori (VF), 51'st rig. Malcore (AC).

Ammoniti: Risolo, Polidori, Accardi, Giovinco, De Marino (VF); Bianco, Coccia, Tascone (AC).

Espulsi: 42'st Risolo (VF) per doppia ammonizione; 50'st Monteagudo (VF) per fallo di mano sulla linea di porta