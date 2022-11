Perez replica a Tascone: pari per l’Audace a Francavilla

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Francavilla

Un buon risultato che però non basta a stemperare i rimpianti. L’Audace Cerignola esce dal ‘Nuovarredo Arena’ di Francavilla Fontana con un buon punto, ma possono recriminare per aver condotto il match per oltre un’ora senza chiuderla. È stato Tascone a spezzare gli equilibri con una perfetta inzuccata su cross proveniente da sinistra di D’Ausilio, al 13’.

Gli ofantini controllano bene la partita, ma hanno la colpa di non chiuderla. Nella ripresa, Calabro affianca Perez a Patierno ed è proprio il nuovo entrato a trovare la zampata vincente alla mezz’ora, deviando sotto porta un pallone recapitatogli da Cisco, al termine di una imperiosa azione sul versante destro.

Nel finale Pazienza fa all-in puntando su Achik e Neglia: l’attaccante marocchino si rende subito protagonista con una bella percussione palla al piede, ma conclude fuori dallo specchio. Con il pari odierno l’Audace conserva si porta all’ottavo posto a quota 16, in coabitazione con Monterosi e Gelbison.

Virtus Francavilla-Audace Cerignola 1-1: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA: Avella; Caporale, Carella (1’st Di Marco), Cisco, Idda, Maiorino, Miceli, Murilo (23’pt Perez), Patierno, Risolo (27’st Enyan), Tchetchua (36’st Giorno). A disposizione: Cardoselli, Giorno, Macca, Mastropietro, Milli, Minelli, Perez, Romagnoli. Allenatore: Calabro

AUDACE CERIGNOLA: Saracco, Allegrini (36’st Neglia), Blondett, Capomaggio, D’Andrea (36’st Achik), D’Ausilio (26’st Giofre), Ligi, Malcore, Sainz Maza (25’st Ruggiero), Russo, Tascone. A disposizione: Trezza, Fares, Botta, Coccia, Inguscio, Landella, Olivera, Signorile, Vitali. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Bocca di Caserta – Tchato di Aprilia

Quarto ufficiale: Recupero di Lecce

Marcatori: 13’pt Tascone (AC), 30’st Perez (VF)

Ammoniti: Risolo (VF), Blondett (AC), Capomaggio (AC), Enyan (VF), Perez (VF)