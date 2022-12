Di Noia entra e segna, il Foggia espugna Torre del Greco e risale in classifica

Serie C Girone C

Torna al successo il Foggia di Gallo, che supera la Turris in trasferta, chiudendo il girone di andata a quota 26 punti. Male che vada, i rossoneri saranno noni domani sera (qualora Audace Cerignola-Latina non dovesse finire in parità), un buon risultato se si pensa a dove si trovavano gli uomini di Gallo prima del cambio della guida tecnica.

Con la Turris è stata una gara di quelle sporche, per le quali il risultato conta anche più della qualità della prestazione. Il Foggia è stato bravo a interpretare le varie fasi di gioco, sbloccandola nel finale di primo tempo con Garattoni (ben servito, sul filo del fuorigioco, da Odjer), dopo aver sfiorato il gol ben tre volte tra il 19’ e il 38’, intervallate dalla traversa scheggiata da Maniero per la Turris.

Migliore l’approccio della squadra di casa nella seconda frazione, premiato – all’8’ – dalla precisa inzuccata di Maniero su traversone al bacio di Haoudi. Una sentenza l’attaccante, che già con la maglia dell’Avellino ha castigato ripetutamente i rossoneri. I minuti immediatamente successivi al pari sono quelli nei quali i rossoneri rischiano di più.

Ancora Maniero sfiora la doppietta con un’azione stile Crespo in un Parma-Juve di oltre vent’anni fa, ma il diagonale sfiora soltanto il palo. Il Foggia traballa, ma resta in piedi e Gallo rimette la squadra in sesto con i cambi: dentro D’Ursi, Petermann e Di Noia, fuori Peralta, Odjer e Frigerio. Scelte che si rivelano quasi subito decisive. È proprio Di Noia a imbastire e completare l’azione che conduce al secondo (e decisivo) vantaggio rossonero, con un perfetto tap-in sotto porta, dopo il palo di Ogunseye e il successivo intervento su Schenetti potenzialmente da rigore. Un gol che risolve la partita e scongiura anche eventuali controversie. I cambi di Di Michele non producono gli auspicati cambiamenti. La Turris chiude anche in dieci per l’espulsione di Contessa. Vince il Foggia, che chiude bene il girone di andata. Ora tocca chiudere al meglio anche l’anno solare contro il Latina.