Il Cerignola cade. La Turris risorge

Serie C Girone C

L'Audace Cerignola cade a Torre del Greco. Vince la Turris 2-1 e torna a riconciliarsi con i tre punti dopo tre giornate di digiuno. Di più, o peggio ancora a seconda dei punti di vista, i "corallini" hanno vinto la loro terza partita nelle ultime 23 giornate. Facile comprendere come per la squadra di mister Pazienza ci sia da mordersi le mani in una giornata dove il Pescara si fa rimontare da 2-0 a 2-2 in casa dalla Juve Stabia. Avessero vinto i cerignolani, avrebbero mantenuto un sol punto di distanza rispetto al terzo e quarto posto attualmente occupati da Foggia e pescaresi a quota 49. Restanto 45, quindi, i punti in graduatoria dei gialloblu caduti sotto i colpi di Leonetti al decimo minuto e Maniero al 34'. Nel mezzo il momentaneo pareggio firmato da Achik al 24'.

TURRIS (3-4-3): Fasolino; Boccia (41'st Di Nunzio), Miceli, Frascatore; Vitiello (14'st Rizzo), Zampa, Franco (41'st Acquadro), Contessa; Giannone (14'st Haoudi), Maniero (35'st Longo), Leonetti. Allenatore: Gaetano Fontana. In panchina: Antolini, Perina, Taugourdeau, Maldonado, D'Alessandro, Finardi, Guida, Schirò.

CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Capomaggio, Blondett (25'st Montini), Ligi; Coccia (16'st Righetti), Tascone, Langella (39'st Botta), Zak (25'st Sainz Maza), Russo; Malcore (39'st D'Andrea), Achik. Allenatore: Michele Pazienza. In panchina: Fares, Trezza, Olivera, Bianco, Allegrini, Inguscio, D'Ausilio, Mengani, Samele, Giofré.

ARBITRO: Frascaro di Firenze.

NOTE: ammoniti Blondett, Langella, Ligi, Leonetti, Fontana (all.), Capomaggio, Acquadro. Spettatori: 1107.