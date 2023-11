Guida risponde a D'Andrea: Cerignola raggiunto sul gong

Girone C

Ancora una trasferta carica di rammarichi per il Cerignola di Tisci, che a Torre del Greco va in vantaggio e si fa raggiungere nei minuti di recupero. La Turris ringrazia, mettendo fine a una striscia di sconfitte consecutive che l'ha fatta sprofondare in zona playout.

Una chance sprecata, invece, per gli ofantini che con una vittoria si sarebbero portati a tre lunghezze dall'Avellino dell'ex Pazienza - attualmente inn terza posizione - sconfitto nel big match della giornata dal Picerno.

Non è bastato il gol di D'Andrea (appoggio comodo in rete su assist di Leonetti dalla fascia), giunto al termine di un primo tempo all'insegna del pragmatismo, che ha visto la squadra di Tisci colpire alla prima vera occasione. Meno cinico l'inizio di ripresa che ha visto l'Audace andare due volte vicino al raddoppio, al 2' e al 4' sempre con D'Andrea. Occasioni mancate che hanno tenuto in piedi le speranze della Turris, che alla mezz'ora hanno fallito un calcio di rigore con Maniero (parata di Krapikas).

Decisivi, anche stavolta, i cambi. È il neoentrato Guida a trovare il guizzo giusto al 47', beneficiando di una uscita non perfetta dell'estremo difensore ofantino. Con questo risultato l'Audace sale al nono posto, insieme a Catania e Foggia. Domenica prossima la squadra di Tisci ospiterà il Picerno.