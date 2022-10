Ben 35 precedenti tra Taranto e Foggia con supremazia rossoblù

Nei 35 precedenti tra Taranto e Foggia, che fanno del derby la partita disputata più volte dai rossoneri, sono state ben diciannove le vittorie tarantine e solo 6 le vittorie dei dauni mentre dieci sono state le gare terminate con il risultato di parità. Nella scorsa stagione terminò uno pari allo “Iacovone”. Un risultato maturato grazie a un “regalo” per parte: quello di Granata che deviò nella propria porta dopo una percussione di Nicolao e quello di Joaquin Dalmasso che, lisciando con i piedi in uscita, permise a Saraniti di pareggiare i conti. Due delle 6 vittorie foggiane attengono ai campionati di Serie D 2012/2013 e 2019/2020. Nel primo caso doppietta di Giuseppe Giglio intermezzata dal momentaneo pareggio di Cosa. Nel secondo, gol vittoria di Badr El Ouazni. Una vittoria in Serie C1 edizione 2003/2004 con vantaggio dauno di Umberto Del Core, momentaneo pareggio di Luigi Panarelli dagli undici metri, poi Davide Faieta e Alejandro Da Silva per il 3-1 finale. Due vittorie in Serie B: nel 69/70 grazie al gol di Renato Mola e nel 90/91 grazie all’autogol di Cossaro e alla rete di Roberto Rambaudi per i Satanelli. Una vittoria, infine, risale agli anni Trenta in Prima Divisione. Il Taranto ha battuto il Foggia l’ultima volta nella stagione 2016/2017 grazie alle reti di Magnaghi e De Giorgi.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Taranto e Foggia

1927/1928 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 7-2 (Carenza x2 (Ta); Brescia (Fg); rig.Arzeni (Ta); Zini (Fg); Palmisano x2, Sculto, Friuli (Ta)

1929/1930 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 4-0 (Arzeni, Montaldo x2, Perrucci)

1930/1931 – Prima Divisione –Taranto-Foggia 4-0 (Sculto, De Lorenzo x2, Montaldo)

1932/1933 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-4 (Catellano (Ta); Pavanello x2, Bellotti x2 (Fg); Monti (Ta)

1935/1936 - Serie B – Taranto-Foggia 1-1 (aut.Sellan (Fg); Zanolla (Ta)

1936/1937 - Serie C – Taranto-Foggia 3-1 (Cioni (Ta); Valentini (Fg); Colaussi x2 (Ta)

1939/1940 - Serie C – Taranto-Foggia 2-1 (aut.Bolognini (Fg); Ferrara, rig.Boccuni (Ta)

1940/1941 - Serie C – Taranto-Foggia 6-1 (Molinari x2 (Ta); Curci (Fg); Penza, Bellucco x2, Salvati)

1941/1942 - Serie C – Taranto-Foggia 5-0 (Molinari x2, Penza, Valentini, rig.Salvati)

1942/1943 - Serie C – Taranto-Foggia 2-2 (Penza, Molinari (Ta); Zironi, Lischi (Fg)

1946/1947 - Serie B – Taranto-Foggia 4-0 (Merlin x2, Vinci, Molinari)

1950/1951- Serie C – ArsenalTaranto-Foggia 2-2 (Silvestri (Fg); Cremonesei (Ta); Castellano (Ta); Nicoli (Fg)

1951/1952 - Serie C – ArsenalTaranto-Foggia 0-0

1961/1962 - Serie C – Taranto-Foggia Incedit 1-0 (Biagioni)

1969/1970 - Serie B – Taranto-Foggia 0-1 (Mola)

1971/1972 - Serie B – Taranto-Foggia 4-2 (Romanzini (Ta); Pavone (Fg); Beretti x2 (Ta); Garzelli (Fg); Cattaneo (Ta)

1972/1973 - Serie B – Taranto-Foggia 0-0

1974/1975 - Serie B – Taranto-Foggia 1-0 (Jacomuzzi)

1975/1976 - Serie B – Taranto-Foggia 1-1 (Romanazzi (Ta); Inselvini (Fg)

1978/1979 - Serie B – Taranto-Foggia 0-0

1980/81 - Serie B – Taranto-Foggia 2-0 (Cannata, aut.Sciannimanico)

1983/1984 - Serie C1 – Taranto-Foggia 1-0 (Chimenti)

1985/1986 – Serie C1 – Taranto-Foggia 1-0 (Maiellaro)

1990/1991 - Serie B – Taranto-Foggia 0-2 (aut.Cossaro, Rambaudi)

2000/2001 - Serie C2 – Taranto-Foggia 2-1 (Di Nardo (Ta); Carannante (Fg); Terrevoli (Ta)

2003/2004 - Serie C1 – Taranto-Foggia 1-3 (Del Core (Fg); rig.Panarelli (Ta); Faieta, Da Silva (Fg)

2006/2007 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-0 (Toledo, Deflorio)

2008/2009 - Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-2 (Dionigi (Ta); Germinale (Fg); Dionigi (Ta); Germinale (Fg)

2009/2010 Prima Divisione – Taranto-Foggia 0-0

2010/2011 – Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-1 (Colombini, Russo (Ta); rig.Insigne (Fg)

2011/2012 – Prima Divisione – Taranto-Foggia 2-1 (rig.Gigliotti (Fg); Coly, Giorgino (Ta)

2012/2013 – Serie D – Taranto-Foggia 1-2 (Giglio (Fg), Cosa (Ta); Giglio (Fg)

2016/2017 – Serie C – Taranto-Foggia 2-0 (Magnaghi, De Giorgi)

2019/2020 – Serie D – Taranto-Foggia 0-1 (El Ouazni)

2021/2022 - Serie C - Taranto-Foggia 1-1 (aut.Granata (Fg); Saraniti (Ta)