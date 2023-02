Tabù da sfatare per l'Audace allo Iacovone

Quattro vittorie del Taranto e un pareggio allo Iacovone nei derby tra le due compagini dal 2017 ad oggi. Quel che è certo è che il segno 2 non è certo prevalente quando il Cerignola fa visita agli ionici. In Serie D, nel 2017/2018, si imposero di misura i padroni di casa grazie alle reti messe a segno da Favetta e Diakite che ribaltarono l'iniziale vantaggio ospite siglato da Longo. Identico risultato nella stagione successiva con reti di Roberti e Favetta, stavolta intermezzate dal momentaneo pareggio di Lattanzio. In Coppa Italia, sempre di Serie D, successo tarantino con il più classico dei risultati nella stagione 2019/2020 con reti messe a segno dal solito Favetta e da Outtara. In quella stessa stagione due pari in campionato con doppio vantaggio cerignolano ad opera di Rodriguez e Sansone e rimonta dei tarantini firmata ancora una volta da Favetta e conclusa da Benvenga (peraltro due ex Audace). Nel 2020/2021, infine, sempre in Serie D, pesante rovescio per i gialloblu per 4-2. Marsili, Rizzo e Diaby per il Taranto, Malcore e Loiodice a dare l'illusione della rimonta ai cerignolani stroncata poi nuovamente da Rizzo su calcio di rigore.