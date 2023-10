Il Cerignola non si sblocca, con il Taranto arriva un altro pareggio

Girone C

Terzo pareggio consecutivo per l'Audace Cerignola, che nel derby con il Taranto trova il secondo 0-0 di fila e la quinta divisione della posta in sei giornate di campionato.

Al 'Nuovarredo arena', che ha ospitato la sfida per l'indisponibilità dello 'Iacovone', la squadra di Tisci riesce a dare continuità alla sua striscia positiva, senza tuttavia muovere più di tanto la classifica. La partita, dal tema tattico abbastanza scontato, ha visto l'Audace tenere il possesso, con il Taranto più preoccupato a chiudersi per poi tentare qualche ripartenza.

Alla fine della prima frazione, l'unica occasione rilevante capita sul destro di Capomaggio al 40', che dalla distanza impegna Vannucchi, costretto a un intervento difficoltoso in due tempi. Più frizzante il secondo tempo: nel giro di due minuti, Cianci prima (conclusione sull'esterno della rete), Malcore poi (tentativo terminato alto) ci provano senza frutto.

Tisci tenta con D'Ausilio e Sosa di cambiare il volto all'attacco e al match, ma l'Audace riesce a rendersi pericoloso soprattutto dalla distanza con le conclusioni di Ruggiero e Capomaggio, sulle quali Vannucchi è attento. Lo stesso estremo difensore degli ionici è determinante al 90' quando Tascone elude l'intervento di De Santis e cerca il secondo palo. Sul sinistro di Sosa in pieno recupero si spengono le speranze degli ofantini. Cerignola e Taranto salgono a quota 8 punti, raggiungendo in classifica la Virtus Francavilla. Per l'Audace, prossimo impegno quello proibitivo con il Benevento al 'Monterisi'.