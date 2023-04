Serie C, slitta l'inizio dei playoff: il Foggia in campo il 14 maggio

La notizia era già nell’aria da alcuni giorni. Il rinvio del Consiglio di Lega, previsto per lunedì scorso, è stato il preludio a quanto ufficializzato poco fa. L’inizio dei playoff di serie C, previsto per domenica prossima, slitta alla seconda settimana di maggio.

La decisione è giunta subito dopo l’atteso deferimento del presidente del Siena Emiliano Montanari per il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022. A titolo di responsabilità propria e diretta è stata deferita anche la società toscana.

Al deferimento seguirà la pressoché certa penalizzazione al club toscano, qualificatosi ai playoff, che determinerebbe una rimodulazione della classifica con contestuale esclusione dei bianconeri dal primo turno dei playoff del girone B a vantaggio della Recanatese. Ragion per cui la Lega Pro ha deciso per il rinvio dell’inizio degli spareggi promozione. Secondo il nuovo calendario, il primo turno dei playoff Girone – che vedrà coinvolta anche l’Audace Cerignola contro la Juve Stabia – è in programma giovedì 11 maggio, mentre domenica 14 maggio si terrà il secondo turno, quello in cui entrerà in scena anche il Foggia di Delio Rossi. Entrambi i turni saranno a gara secca.

Giovedì 18 maggio, invece, prenderà il via la fase nazionale con l’andata del primo turno; lunedì 22 maggio, la gara di ritorno. Sabato 27 e mercoledì 31 si terrà il secondo turno. A giugno la fase finale, con le semifinali in programma domenica 4 e giovedì 8. Atto conclusivo martedì 13 e domenica 18 giugno con l’andata e il ritorno della finalissima che decreterà la quarta e ultima squadra promossa in serie B.