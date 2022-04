Ultim'ora: restituiti 2 punti al Foggia

Serie C Girone C

Arrivano finalmente buone notizie per il Calcio Foggia 1920. Con una nota pubblicata poco fa, la Lega Pro annuncia l'annullamento della penalizzazione al club rossonero.

La decisione arriva in seguito alla modifica dell'articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva. In base alla norma transitoria annessa, promulgata lo scorso 17 marzo, i club penalizzati (come il Foggia) avevano la possibilità, entro i 15 giorni dall'entrata in vigore dei nuovi commi, di presentare istanza alla Coaps (Commissione acquisizione partecipazioni societarie) per ottenere la revoca del provvedimento.

Obbligo a cui la società rossonera ha ottemperato, come si legge nel comunicato della Lega Pro: "La Lega Italiana Calcio Professionistico, vista la comunicazione prot.15760 SS 21-22 Co.A.P.S. del 21 aprile 2022 del Presidente della Commissione Acquisizione Partecipazione Societarie Figc, preso atto che nella suindicata missiva viene comunicato che la Società Calcio Foggia 1920 srl. ha formulato istanza di riesame ai sensi del 3° comma della norma transitoria annessa all'art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, promulgata con C.U. n. 206/A del 17 marzo 2022 e preso altresì atto che “l'istanza tempestivamente pervenuta alla Commissione, ha determinato l’improcedibilità ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma della citata norma transitoria, del giudizio pendente e la caducazione delle sanzioni comminate” e nello specifico la caducazione della sanzione comminata al club dalla Corte Federale D'Appello di due punti di penalizzazione, ridetermina la classifica del girone C del campionato di serie C".

Per effetto del provvedimento, il Foggia si porta a 51 punti e, grazie anche alla penalizzazione inflitta alla Juve Stabia, ottiene la certezza aritmetica di disputare i playoff, a prescindere dal risultato della gara di domenica con l'Avellino che, a questo punto, diventa fondamentale per difendere la settima posizione attualmente occupata.

La classifica aggiornata