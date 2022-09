Il Latina bissa il tris: il Foggia inciampa subito allo 'Zac'

Serie C Girone C

Come poco meno di sette mesi fa, il Latina espugna nuovamente lo Zaccheria e lo fa con lo stesso punteggio. Un secco 3-1 nel tempio rossonero, dove il nuovo Foggia di Boscaglia stecca subito all’esordio, rimediando il primo k.o. nella prima gara ufficiale.

Una vittoria meritata per la squadra di Di Donato, brava a capitalizzare le proprie chance e a beneficiare degli omaggi altrui (si veda la topica di Dalmasso sul primo gol, ndr) e fortunata nel non capitolare sulle occasioni dei rossoneri. Tante le situazioni da sliding doors, come la traversa di Schenetti sullo 0-0, o l’occasione capitata sul sinistro di Peschetola sullo 0-1 (sul cui capovolgimento di fronte il Latina ha trovato il raddoppio), per tacere del palo colpito da Vuthaj sull’1-2, pochi istanti prima che Fabrizi la chiudesse. Proprio l’ex attaccante del Novara, l’ultimo colpo dell’ipertrofico mercato in entrata dei rossoneri è la nota lieta, forse l’unica, della serata.

Perché il Foggia, al netto del trittico di occasioni costruite a metà del primo tempo, e del forcing finale, raramente è riuscito a dominare gli avversari, quasi mai ad alzare i ritmi. Poco più che modesto il contributo dei quattro giocatori offensivi: impreciso D’Ursi, troppo innamorato del pallone Schenetti, fumoso Peralta. Paga dazio il pur generoso Ogunseye, che però non riesce mai ad annusare realmente la porta avversaria.

Grossi meriti vanno dati anche al Latina di Di Donato, ordinato e sempre sul pezzo, sprezzante della (sulla carta) maggiore caratura tecnica degli avversari, nonché del consueto calore dello Zaccheria. L’unica nota davvero lieta di una serata da archiviare ben presto.

FOGGIA-LATINA 1-3

FOGGIA (4-2-3-1) Dalmasso; Garattoni, Malomo (23’st Sciacca), Di Pasquale, Nicolao (10’st Costa); Odjer (18’st Petermann), Di Noia; Peralta, Schenetti, D’Ursi (10’st Peschetola); Ogunseye (19’st Vuthaj). A disposizione: Raccichini, Illuzzi, Chierico, Leo, Frigerio, Iacoponi, Tonin. Allenatore: Boscaglia

LATINA (3-5-2) Cardinali; Carissoni, And. Esposito, Giorgini; Teraschi (16’st Cortinovis), Di Livio, Amadio, Tessiore (33’st Bordin), Ant. Esposito (47’st Celli); Carletti (48’st Fabrizi), Rosseti (16’st Margiotta). A disposizione: Giannini, Tonti, Sannipoli, Barberini, Di Mino, Rossi, Nori. Allenatore: Di Donato

Arbitro: De Angeli

Assistenti: El Filali – Laghezza

Quarto ufficiale: Carrione

Marcatori: 45’pt Rosseti (L), 38’st Carletti (L), 44’st Vuthaj (F), 49’st Fabrizi (L)

Ammoniti: Teraschi (L), Di Pasquale (F), Cortinovis (L), Margiotta (L), Ant. Esposito (L), Carissoni (L)