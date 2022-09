Satanelli a caccia di conferme contro il Potenza degli ex Alastra, Girasole e Di Grazia

Il gol di D’Ursi sicuramente non basta a scacciare una imprevedibile crisi per il Foggia. La vittoria contro la Virtus Francavilla, infatti, non ha fugato ancora dubbi e nubi che aleggiano sui rossoneri, specie per quel che concerne il gioco, pressoché latitante in questo avvio di stagione. Servono conferme e queste devono arrivare dalla trasferta di Potenza in programma domenica alle 17:30.

Una gara non facile contro un avversario che, almeno sulla carta, sembra essere un tantino superiore a Latina, Picerno e Francavilla. I lucani hanno cambiato tutto, chiamando in panchina Sebastiano Siviglia e presentandosi ai nastri di partenza della Serie C con un organico in cui solo capitan Sandri in mediana, Volpe in avanti e Matino in difesa (tornato alla base dopo una breve parentesi estiva con la Juve Stabia) sono i superstiti rispetto alla passata stagione.

I rossoblù hanno finora raccolto lo stesso numero di punti dei dauni con la differenza che sono stati frutto di tre pareggi di fila: a reti bianche ad Andria alla prima, due pari col Monterosi al “Viviani” con reti di Di Grazia e di Belloni, uno a uno nel derby con il Gelbison fuori casa con Matino nel tabellino dei marcatori potentini.

Il mercato estivo, come detto, ha completamente stravolto la rosa dei lucani che conta ben 24 volti nuovi tra cui spiccano tre ex foggiani della passata stagione come Alastra tra i pali, Girasole in difesa e, appunto, Di Grazia in attacco. In difesa ci sono l’ex Benevento Gyamfi e l’esperto Legittimo dalla Fidelis Andria; a centrocampo l’esperienza di Del Pinto dalla Reggiana, il cerignolano Logoluso dal Casarano dopo tanta Serie D, Laaribi dal Novara e Steffé dal Cesena; in attacco bomber Caturano, sempre dal Cesena, l’ex promessa scuola Pescara e Juve, Del Sole, arrivato dall’Ancona, Emmausso giunto dalle ceneri del Campobasso e Belloni dall’Imolese.

Ultimo precedente tra le due squadre nel capoluogo lucano è quello della passata stagione quando il Foggia di Zeman perse per 2-1. Merola portò in vantaggio i dauni ma poi Cuppone e Burzio regalarono il successo ai padroni di casa.

Arbitro dell’incontro sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore.

Di seguito l’attuale rosa del Potenza. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti aggiornate alla stagione 2021/2022 (play-off/play-out esclusi)

POTENZA – Allenatore: Sebastiano Siviglia

PORTIERI

46 - Fabrizio Alastra (Proveniente dal Foggia – 1997) (17/-19)

1 - Manuel Gasparini (Proveniente dall’Udinese – 2002) (0/-0 + 5/-10 nel Legnago)



DIFENSORI

13 - Nicolò Armini (Proveniente dal Piacenza – 2001) (18/0)

3 - Christian Celesia (Proveniente dalla Paganese – 2002) (11/0 + 3/0 nell’Alessandria)

51 - Domenico Girasole (Proveniente dal Foggia – 2000) (28/0)

4 - Bright Gyamfi (Proveniente dal Benevento – 1996) (4/0)

18 - Matteo Legittimo (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1989) (11/0)

5 - Emmanuele Matino (Confermato – 1998) (24/1)

17 - Vincenzo Polito (Proveniente dalla Viterbese – 1999) (0/0 + 9/1 nel Monterosi)

2 - Francesco Rillo (Proveniente dal Piacenza – 2000) (11/0 + 15/0 nel Teramo)



CENTROCAMPISTI

6 - Lorenzo Del Pinto (Proveniente dalla Reggiana – 1990) (4/0)

Guglielmo Floridia (Proveniente dal Verona – 2004) (27/7 nell’Under 18)

20 - Mohamed Laaribi (Proveniente dal Novara – 1993) (28/3 + 8/1 nel Lamezia)

23 - Gaetano Logoluso (Proveniente dal Casarano – 1997) (17/0 + 17/0 nel Lavello)

32 - Davide Masella (Proveniente dal Tsarko Selo – 2002) (6/0 + 9/1 nell’Imolese)

8 - Mattia Sandri (Confermato – 2001) (30/1)

30 - Demetrio Steffè (Proveniente dal Cesena – 1996) (36/1)

38 - Angelo Talia (Proveniente dal Benevento – 2003) (4/0)

26 - Bruno Verrengia (Proveniente dalla Roma – 2003) (9/0 nell’Under 18 + 1/0 nella Primavera)



ATTACCANTI

19 - Nicolas Belloni (Proveniente dall’Imolese – 2001) (31/4)

9 - Salvatore Caturano (Proveniente dal Cesena – 1990) (32/10)

10 - Ferdinando Del Sole (Proveniente dall’Ancona – 1998) (24/3)

11 - Andrea Di Grazia (Proveniente dal Foggia – 1996) (9/0)

7 - Michele Emmausso (Proveniente dal Campobasso – 1997) (27/6)

Mattia Gagliardi (Proveniente dall’Ascoli – 2004) (16/3 nella Primavera)

14 - Pasquale Riccardi (Proveniente dal Bitonto – 2003) (15/1 + 5/1 nell’Ascoli Primavera)

70 - Emanuele Schimmenti (Proveniente dal Lamezia – 2002) (5/0 + 1/0 nella Lucchese)

77 - Giovanni Volpe (Confermato – 2002) (22/0)



FUORI LISTA

Pedro Costa Ferreira (C) (Confermato – 1991) (20/3)