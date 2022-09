Foggia corsaro a Potenza in ben otto occasioni su 20 precedenti

Sfida numero 21 domenica al “Viviani” di Potenza tra i padroni di casa e il Foggia. Il bilancio dei precedenti tra le due squadre è a favore dei rossoneri, corsari in Basilicata in ben otto occasioni. Ben sette le sfide terminate in parità, di cui ben 6 sullo 0-0. Cinque le vittorie dei potentini, ultima delle quali nella passata stagione per 2-1 con vantaggio momentaneo dei dauni firmato da Davide Merola per gli zemaniani e rimonta rossoblù siglata da Cuppone e Burzio. L’ultimo successo rossonero a Potenza risale alla stagione 2020/2021 quando Lorenzo Del Prete regalò i tre punti agli ospiti di mister Marco Marchionni. In una circostanza le due squadre si sono affrontate in Serie B, nel 63/64, con risultato finale “a occhiali”. Il Foggia di Oronzo Pugliese, all’esito di quella stagione, sarebbe approdato per la prima volta in Serie A. Una disputa anche in Coppa Italia maggiore tra le due formazioni che, prevalentemente, si sono sempre affrontate tra Serie C e quarta serie. Cinque le contese che si sono disputate nel nuovo millennio, tutte in C ad eccezione della stagione 2012/2013, allorquando, in Serie D, i rossoneri di mister Pasquale Padalino rifilarono tre gol ai padroni di casa con Loris Palazzo, Giuseppe Giglio e Francesco D’Angelo. Bilancio in equilibrio tra le due squadre negli ultimi 14 anni con due vittorie a testa e un solo pareggio, ovviamente a reti bianche. 2-1 fu anche il risultato finale per il Potenza nella stagione 2009/2010 grazie alle marcature di De Cesare su rigore e Catania. Per i Satanelli gol di Nicola Mancino.

Di seguito l'elenco completo dei precedenti tra Potenza e Foggia nella città lucana

1936-1937 – Serie C – Potenza-Foggia 0-0

1937-1938 – Serie C – Potenza-Foggia 5-0 (Bazzanti, Basile x2, Frattini x2)

1939-1940 – Serie C – Potenza-Foggia 0-0

1940-1941 – Serie C – Potenza-Foggia 1-2 (Ricci (Pz); Meschini, Curci (Fg)

1941-1942 – Serie C – Potenza-Foggia 2-3 (Cammaronese, Bressan (Pz); Carrara, Bertè, Simone (Fg)

1942-1943 – Serie C - Potenza-Foggia 2-2

1947-1948 – Serie C – Potenza-Foggia 0-1 (Spatuzzi)

1948-1949 – Serie C – Potenza-Foggia 0-0

1953-1954 - IV Serie – Potenza-Foggia 1-2 (Danese (Pz); Pozzo, Bacci (Fg)

1954-1955 – IV Serie – Potenza-Foggia 1-0 (Checchetti)

1955-1956 – IV Serie – Potenza-Foggia 0-2 (Della Rocca, rig.Gorini)

1961-1962 – Serie C – Potenza-Foggia 1-0 (aut.Patino)

1963-1964 – Serie B – Potenza-Foggia 0-0

1965-1966 – Coppa Italia – Potenza-Foggia 0-0

1967-1968 – Serie B – Potenza-Foggia 1-2 (Rosetti (Pz); aut.Rosito, Traspedini (Fg)

2008-2009 – LP1 – Potenza-Foggia 0-0

2009-2010 – LP1 – Potenza-Foggia 2-1 (rig.De Cesare, Catania (Pz); Mancino (Fg)

2012-2013 – Serie D – Potenza-Foggia 0-3 (Palazzo, Giglio, D’Angelo)

2020-2021 – Serie C – Potenza-Foggia 0-1 (Del Prete)

2021-2022 – Serie C – Potenza-Foggia 2-1 (Merola (Fg); Cuppone, Burzio (Pz)